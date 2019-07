Contre in CSM in cazul repartizarii dosarelor la Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce presa a dezvaluit nereguli intr-unul dintre procesele lui Dragnea

"Este neregulamentar"

Un raport care a fost efectuat dupa ce presa a dezvaluit mai multe nereguli cu privire la modul in care dosarul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a contestat o decizie a Colegiului de Conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), repartizat intial judecatorului Vasile Bicu, a ajuns sa fie solutionat de judecatorul Alina Ghica.Inspectia Judiciara nu a gasit nimic in neregula la modul in care se fac repartizarile de dosare la Curtea de Apel Bucuresti, fieful sefei CSM, Lia Savonea, explica surse judiciare. Raportul a fost adoptat cu 6 voturi "pentru" si 3 "impotriva".Cererile facute de doi dintre membrii CSM, Bogdan Mateescu si Andrea Chis, de restituire a raportului la Inspectia Judiciara, au fost respinse, potrivit minutei CSM.In deschiderea sedintei CSM, Bogdan Mateescu a cerut restituirea raportului la Inspectia Judiciara, pentru refacere. Judecatorul a solicitat oprirea practicii de la Curtea de Apel Bucuresti, de desemnare prin Colegiul de conducere a judecatorilor in caz de permanenta punctuala, temporara sau indelungata.", spus Mateescu.Andrea Chis a explicat in sedinta CSM ca mai multi judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti i-au spus ca exista un memoriu adresat presedintelui Curtii de Apel Bucuresti, de catre magistratii Sectiei de contencios - administrativ, raportat la modul de repartizare al dosarelor pe aceasta sectie."Nu am vazut niciun fel de referire in raportul Inspectiei Judiciare despre acest memoriu si verirficarea aspectelor sesizate in acest memoriu. Cer restituirea raportului la Inspectie si verificarea aspectelor semnalate in memoriu", a afirmat Chis.Judecatorul a aratat ca era important ca Inspectia Judiciara sa verifice in ce masura se confirma cele solicitate de judecatori in memoriu. Chis a insistat pentru a se face o adresa la presedintele CAB, pentru a se comunica ce s-a intamplat cu acest memoriu.In timpul sedintei, Mateescu a precizat ca repartizarea aleatorie a dosarelor este un principiu fundamental al organizarii judiciare: ""Raportul este incomplet," a mai spus Mateescu.Judecatorul a aratat ca nu a citit in raportul IJ daca au fost modificati parametrii de repartizare a dosarelor, in contextul in care mass-media a scris ca ar fi fost posibile nereguli, sau daca au fost erori de repartizare.