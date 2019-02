Cum a schimbat Alina Ghica completul care-l judeca pe Liviu Dragnea

Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza a proceda de indata la desemnarea prin tragere la sorti a tuturor membrilor Completurilor de 5 judecatori

Alina Ghica anuleaza hotararea Colegiului de Conducere si suspenda activitatea Completurilor de judecata pana la judecarea procesului pe fond.

Pe ce s-a bazat ICCJ

hotararea nr. 137/08.11.2018 a paratei a fost emisa cu exces de putere

Astfel a motivat judecatoarea Alina Ghica de la Curtea de Apel Bucuresti decizia controversata prin care a admis solicitarea lui Liviu Dragnea de a anula Hotararea nr. 137/ 2018 a Colegiului de conducere al ICCJ in baza caruia au fost trase la sorti completuri de cinci judecatori. Mai mult, Hotararea 137 a fost suspendata pana la solutionarea definitiva a cauzei."O hotarare nelegala", "un exces de putere", motiveaza Alina Ghica decizia Colegiului de conducere a ICCJ de a emite aceasta hotarare, potrivit motivarii studiate de Ziare.com.Practic, Alina Ghica spune ca Inalta Curte a gresit atunci cand a pus in aplicare imediat minuta CCR, potrivit careia: "."Dupa decizia data de Alina Ghica, a fost necesara o noua hotarare de Colegiu si o noua tragere la sorti. In esenta, Liviu Dragnea a scapat de completul format din judecatorii: Rodica Cosma, Horia Valentin Selaru, Cristina Simona Nenita, Francisca Maria Vasile si Ioana Alina Ilie.Cea de-a treia varianta de complet l-a multumit pe Liviu Dragnea, iar avocatii liderului PSD nu au contestat componenta.Pentru a intelege mai bine decizia, este relevanta cronologia acestui caz, cum Dragnea si-a schimbat cererea in timpul procesului, iar judecatorea Alina Ghica a intrat sa judece acest dosar cu doar 2 zile inainte de termen.Dosarul Angajarior fictive la DGASPC, in care Liviu Dragnea contesta condamnarea la 3 ani si 6 luni, ajunge la Completul de 5 judecatori. Cazul este repartizat completului: Iulian Dragomir, Simona Nenita, Daniel Gradinaru, Florentina Dragomir si Lavinia Lefterache.Liviu Dragnea declara la Antena 3, ca se urmareste sa fie "bagat la puscarie" de un complet de la ICCJ facut cu incalcarea legii.Viorica Dancila sesizeaza CCR in legatura cu un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema constituirii completurilor de 5 judecatori.Liviu Dragnea deschide procesul la Curtea de Apel Bucuresti si cere schimbarea completului de judecata, in baza noilor prevederi ale legilor Justitiei. El contesta Hotararea nr.89 din 4 septembrie a Colegiului care stabileste ca tragerile la sorti pentru completurile de 5 judecatori se fac la inceputul anului. Cazul ajunge la judecatorul Vasile Bicu.CCR admite sesizarea premierului Viorica Dancila. Pentru Liviu Dragnea asta inseamna ca scapa de Completul care judeca apelul.", se arata in minuta CCR.Colegiul de conducere decide o noua tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori.Sunt trase la sorti noile completuri. Potrivit tragerii la sorti, Completul de 5 judecatori care urma sa solutioneze dosarul lui Dragnea este format din: Rodica Cosma, Horia Valentin Selaru, Cristina Simona Nenita, Francisca Maria Vasile si Ioana Alina Ilie.Liviu Dragnea schimba cererea de chemare in judecata in procesul de la Curtea de Apel Bucuresti si cere anularea hotararii Colegiului de Conducere a ICCJ din 8 noiemebrie 2018.Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti decide ca acest dosar sa fie judecat de Alina Ghica, dupa ce judecatorul Vasile Bicu si-a depus o cerere de concediu.Inalta Curte organizeaza o noua tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori. Dragnea este judecat de Simona Daniela Enceanu, Tatiana Lucia Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera si Rodica Aida Popa. Avocatii lui Liviu Dragnea nu au contestat componenta acestui complet.Dupa cum am aratat, ICCJ a sustinut ca tras la sorti noile completuri de 5 judecatori in baza minutei CCR in care se spunea: "".Din punct de vedere legal, aceasta decizie a fost luata in baza articolului 36 din Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale: "."Cu acest rationament nu a rezonat Alina Ghica. "ICCJ - Colegiul de Conducere a adoptat la 8 noiembrie 2018 hotararea a carei anulare se solicita, ignorand dispozitiile art. 11 alin. 3 din Legea nr. 47/1992 modificata si republicata, dar si practica Curtii Constitutionale in materie", motiveaza judecatoarea.Astfel, potrivit dispozitiilor art. 11 alin. 3 din Legea nr. 47/1992, deciziile/hotararile si avizele Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor.Alina Ghica spune ca este o diferenta intre momentul in care CCR a dat decizia si momentul in care acestea devin obligatorii. Ea sustine ca deciziile CCR sunt obligatorii dupa publicarea motivarii in Monitorul Oficial.", scrie Alina Ghica.Judecatoarea a criticat decizia Colegiului de Conducere care a trecut imediat la tragerea la sorti a completurilor de 5 judecatori."Printr-o interpretare proprie, parata a asimilat operatiunea comunicarii prevazuta de dispozitiile art. 36 din Legea nr. 47/1992, modificata si republicata, cu modalitatea efectiva atat din punct de vedere al continutului cat si din punct de vedere temporal in care o decizie a Curtii Constitutionale intra in vigoare si isi produce efectele", motiveaza Alina Ghica.Curtea de Apel Bucuresti apreciaza ca IICJ prin hotararea adoptata a incalcat atat dispozitii din Constitutia Romaniei (Art. 147 alin. 4: "."), dar si alte decizii care prevad ca deciziile Curtii Constitutionale se aplica de la data publicarii acestora, numai pentru viitor."Avand in vedere ca, astfel cum s-a aratat anterior, considerentele deciziilor pronuntate de instanta constitutionala sunt obligatorii in egala masura ca si dispozitivul deciziilor,", conchide Alina Ghica.Finalul motivarii este unul critic la adresa ICCJ. Colegiul de Conducere al ICCJ ar fi retinut in "mod nelegal" prevederile din Legea de functionare a CCR, in conditiile in care aceste dispozitii legale fac referire exclusiv la comunicarea deciziei prin care se solutioneaza conflictul juridic de natura constitutionala (inainte de publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei) nu si la momentul la care acestea devin obligatorii, acest moment fiind reglementat pentru toate deciziile, hotararile si avizele Curtii Constitutionale.", motiveaza Ghica."Procedand la o aparenta punere in acord a unei hotarari emise in solutionarea unui conflict juridic de natura constitutionala, fara a astepta redactarea considerentelor acesteia, incalcand practica constanta a Curtii Constitutionale, parata ICCJ - Colegiul de conducere a adoptat o hotarare nelegala atat din perspectiva contenciosului administrativ, cat si din perspectiva contenciosului constitutional, aspect de natura sa confere actului administrativ contestat concluzii de nelegalitate", conchide Alina Ghica.