Decizie definitiva: Ilie Dragne, administratorul fermei de porci care a apartinut fiului lui Dragnea, a fost achitat

Ilie Dragne a fost trimis in judecata de Parchetul General, pe 4 octombrie 2017, pentru savarsirea infractiunii de folosire, cu rea-credinta, a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu.O decizie similara, de achitare, a fost data de Tribunalul Bucuresti, in aprilie 2019. Concret, Curtea de Apel Bucuresti a respins ca nefondat apelul procurorilor si a mentinut decizia de achitare. Sentinta este definitiva.Potrivit acuzatiilor, Dragne Ilie Liviu, in calitate de unic asociat si administrator la o alta firma, la diferite intervale de timp, in perioada 02.10.2015-17.08.2017, ar fi folosit cu rea-credinta bunurile sau creditul de care se bucura aceasta societate, intr-un scop contrar intereselor acesteia.El ar fi dispus achitarea de sume de bani in cuantum total de 43.041 lei (din care 30.175 lei venit net si 12.866 lei impozit pe salarii si contributii sociale), pentru sotia acestuia, fara ca aceasta sa desfasoare in beneficiul firmei respective activitatea pentru care a fost remunerata urmare incheierii contractului individual de munca.I.S.