Dragnea a vorbit cu internautii pe Facebook, in timp ce se afla la volan. El a dictat si iubita lui Irina a scris

Pe drum, acesta a publicat un mesaj pe Facebook in care a precizat ca "se circula destul de bine, tinand cont de numarul urias de masini"."Eu chiar acum intru in Bucuresti si am facut doar doua ore!", a scris Liviu Dragnea pe reteaua sociala.Liderul PSD a precizat ca el dicteaza mesajele, iar iubita lui, Irina, le posteaza."Pentru a nu primi critici sau amenda, ca scriu mesaje fiind la volan, vreau sa va spun ca eu dictez mesajele si Irina le posteaza: ) Si acum sa vedem cum e traficul prin Bucuresti!", a scris Irina, de fapt, pe pagina lui Liviu Dragnea.Liderul PSD a precizat ca a primit mai multe mesaje de la oameni care se intorceau de la mare si care i-au semnalat ca nu au putut achita taxa de pod la Fetesi prin SMS."Am primit multe mesaje astazi de la oameni care se intorceau de la mare, pe Autostrada Soarelui, ca nu pot plati taxa de pod la Fetesti prin SMS, deoarece sistemul nu functioneaza. Mi se pare inadmisibil ca intr-o zi cu trafic atat de intens pe autostrada sa existe probleme cu sistemul de plata.Totusi, ma intreb si eu, contractul dintre Compania de drumuri (CNAIR) si operatorii de telefonie mobila nu contine si niste obligatii de ambele parti? Cetatenii care nu au nicio vina nu trebuie protejati?", a mai scris Liviu Dragnea.El a primit cateva comentarii, la care a si raspuns, insa un internaut nu a crezut ca Dragnea este cel care publica mesajele, asa ca l-a provocat pe liderul PSD sa isi faca un selfie, pentru a demonstra acest lucru."Daca asta care caraie aici este mustaciosul, eu dau o naveta cu bere!! Ba livache, bro, fa un selfie si fa-mi in ciuda!!: )): )) Du te draq de troll...".Presedintele Camerei Deputatilor nu a ezitat, asa ca a postat un selfie din masina si a scris: "Cum ramane cu naveta?"."Eu ma tin de promisiune!!!! Dau o naveta cu bere! Unde?!?!", a intrebat internautul. Dragnea i-a raspuns ca el aduce micii."Saptamana viitoare, la sediul PSD! Eu aduc micii! Luni la 17:00, va astept la sediul PSD din Kiseleff!", i-a scris liderul PSD.