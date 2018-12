Dragnea: Caline, ne-au mai facut cate un dosar! Al meu e pe vizita in SUA, ajunge la un ambasador

Ziare.

"Caline! Stii ca ne-a mai facut niste dosare. Iti spun azi, de ziua Vioricai! Al meu, pe vizita din America de anul trecut. Eu ii spun domnului Uncheselu (procuror DNA - n.red.) sa mearga in continuare, dar ii spun unde ajunge: la un ambasador si sa vad daca il tin genunchii ca daca nu, are o mare problema", a spus Liviu Dragnea, in sedinta Consiliului National PSD.Liderul PSD a mai spus ca Justitia trebuie resetata si l-a atacat din nou pe presedintele Klaus Iohannis."Mult timp am crezut ca e papusarul presedintele Iohannis. E doar o papusa. Tot ce s-a intamplat m-a facut sa imi schimb parerea. E un presedinte cu cheita. Cand se intentioneaza sa blocheze ceva, se mai uita cineva la un dosar si devine docil si ascultator si e rau cu noi, care suntem la putere si vrem sa demontam statul paralel. Vreau ca statul paralel sa fie distrus si demontat piesa cu piesa", a mai spus Dragnea.