Dragnea: Cine pleaca din PSD se duce intr-un partid securist, de securisti, pentru securisti

Liderul PSD a afirmat ca a fost tradat de unii pe care i-a crezut colegi si camarazi si care acum fac parte dintr-un "partid securist, de securisti, pentru securisti"."Partidul a fost supus celui mai amplu si bine pregatit program anti. S-a incercat dezbinarea noastra, sfasierea acestui partid, atat din interiorul nostru, cat si din exteriorul nostru, atat din interiorul guvernarii, atat din interiorul tarii, atat din exteriorul tarii. Am fost tradati de unii pe care i-am crezut colegi si camarazi cu noi, care au fugit cu alte partide, se inghesuie la un partid securist, de securisti, pentru securisti.Am fost de asemnea loviti de cei de la care ar fi trebuit sa apere democratia, statul de drept, ca apara drepturile si libertatile funamentale ale omului. Vorbim de un asalt furibund la adresa premierului, la adresa guvernului, la adresa partidului, la adresa mea, a lui Calin, la adresa celor odata dislocati ar putea sa conduca la o cadere a guvernului. De fapt asta este una din mizele principale", a declarat Liviu Dragnea.Asa cumv-a informat deja, de la inceputul lunii patru parlamentari PSD au plecat la partidul lui Ponta . Iar duminica, in timp ce incepusera discursurile in Consiliul National, inca un deputat a anuntat ca pleaca din partid: "prefer sa fiu numit tradator de partid, decat sa fiu tradator de tara!".