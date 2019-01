Dragnea: Comunitatile locale vor avea in 2019 cel mai mare buget din istoria Romaniei

Ziare.

com

"'WIN-WIN SITUATION' PENTRU AUTORITATILE LOCALE: mai mult pentru cei saraci, fara pierderi la cei bogati. Comunitatile locale vor avea in 2019 cel mai mare buget din istoria Romaniei: circa 77 miliarde de lei, adica aproape jumatate din valoarea bugetului de stat (164,5 mld.).Alesii locali vor pastra toate sumele incasate din impozitul pe venit si vor primi 11 miliarde de la Guvern, din cotele de TVA. Niciun judet nu va avea mai putin de 400 lei/locuitor, fata de doar 250 anterior, si nicio primarie nu va avea mai putin de 1.200 lei/locuitor fata de doar 750 lei inainte.Primariile vor opri direct 60% din incasari, asa cum au cerut, iar restul de 40% vor merge la judet, din care 20% se vor intoarce la aceleasi primarii pentru echilibrare. Si bucurestenii vor avea mai mult decat inainte.Va avea loc o descentralizare a finantelor, alesii locali vor prelua o serie de cheltuieli din sarcina Guvernului, dar tot vor ramane cu 9 miliarde mai mult decat aveau inainte. De acum, ei vor avea painea si cutitul, dar asta ii obliga sa fie mai responsabili fata de cetateni: mai multa chibzuinta la cheltuielile curente si mai multi bani pentru investitiile asteptate de comunitate", a scris Liviu Dragnea , miercuri, pe Facebook.Reactia liderului PSD vine in contextul in care primarii marilor orase din tara, reuniti in Asociatia Municipiilor din Romania (AMR), condusa de Robert Negoita, edilul Sectorului 3, discuta cu premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria , inaintea sedintei de guvern, potrivit unor surse politice, citate de Mediafax.Din aceasta cauza, reuniunea Executivului programata la ora 14:00 ar putea incepe mai tarziu.Edilii au cerut ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, alocarea unui procent de 30% din bugetul national catre administratia locala, in conditiile in care in prezent sustin ca primesc mai putin de 20%.Precizam ca, desi a anuntat ca azi va face public proiectul de buget, ministrul Finantelor nu a facut deocamdata acest lucru . Surse citate de Mediafax sustin ca Executivul urmeaza sa aiba o sedinta, vineri sau sambata, pentru aprobarea bugetului pentru anul 2019.