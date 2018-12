Dragnea il ataca pe presedintele Iohannis: Nu el conduce statul paralel. Este un papusar, un instrument

Ziare.

com

In schimb, Dragnea a precizat ca statul paralel este condus de Lucian Pahontu, seful Serviciului de Protectie si Paza (SPP).Declaratiile au fost facute in cadrul emisiunii Sinteza Zilei, difuzata de Antena3 si moderata de Mihai Gadea si Mircea Badea.Liviu Dragnea: "Nu Iohannis. El este o papusa, un beneficiar, se bucura si mai da si ordine. Este aceasta grupare de oameni... se pare ca cel mai influent este Pahontu (Lucian Pahontu, seful SPP - n.red.), el avand deja experienta trecuta".Liderul social-democratilor a continuat cu explicatiile: "O grupare de oameni din toate institutiile. Nu exista institutie care sa nu aiba oameni care nu fac parte din statul paralel: SRI, SIE, ANAF, vami, Politie, Politia de frontiera, toate ministerele.Au doua obiective: Sa faca bani nelegal si sa pastreze controlul pe toate institutiile statului ca sa isi protejeze banii. Stau in genunchi, fac slujba la orice entitate straina.Pahontu este cel care le gandeste, pentru ca obiectivele nu sunt complicate".Liviu Dragnea a mai apreciat ca "sistemul de justitie" va deveni unul "sanatos" abia dupa anul 2024."Ca functionari ai sistemului de justitiei, speranta ca el sa devina unul sanatos nu poate fi mai devreme de 2024. De abia de anul viitor va incepe sa se reformuleze...sa gandeasca altfel.Cred ca sunt judecator carora le este frica de SRI, DNA, desi nu mai sunt achitati de ei, ci de sectia speciala, pe care se tot incearca sa o blocheze", a adugat presedintele Camerei Deputatilor.Intrebat care este rolul presedintelui Klaus Iohannis, Dragnea a raspuns ca seful statului este un instrument, care are un singur obiectiv: sa mai obtina un madnat la Palatul Cotroceni."Iohannis este un instrument. Are un singur obiectiv, sa mai ia un mandat. Eu cred ca nu ma ia, pentru ca nu a facut nimic. Romanii nu-s prosti. N-a reusit sa pacaleasca foarte, foarte multi romani. Cred ca Iohannis nu are capacitatea sa-i pacaleasca. Este si rolul nostru foarte important. Maior este parte din acest angrenaj. S-a predat, s-a predat domnul Hellvig. Coldea la fel. Coldea are contacte cu judecatori de la Inalta Curte in continuare", a fost replica venita de la liderul Partidului Social Democrat.