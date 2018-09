Dragnea, mesaj de Anul Nou Evreiesc: Un prilej deosebit pentru a medita la faptele trecute, la schimbarea celor rele in bine

Sir de gafe in PSD

"Anul Nou evreiesc - Ros Hasana, incepe in aceasta seara pentru tot poporul evreu, prilej cu care transmit membrilor Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, familiilor acestora, tuturor evreilor romani ce traiesc pe alte meleaguri, sa se bucure de un An bun si dulce, de fericire, de liniste, mai ales de pace. Aceste zile sunt un prilej deosebit pentru a medita la faptele trecute, la schimbarea celor rele in bine. Este o ocazie de a reafirma respectul si solidaritatea mea, consideratia pe care o acord comunitatii evreiesti din Romania in special si poporului evreu in general. Dorindu-va schimbari in bine in anul in care incepe, urez un calduros, Shana Tova u-Metuka!", a afirmat liderul PSD, Liviu Dragnea, intr-o postare duminica pe Facebook.In ultima perioada, mai multe evenimente sau declaratii facute de apropiati ai lui Liviu Dragnea au atras atentia Ambasadei Israelului sau a Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania.Cel mai recent caz este al lui Darius Valcov, care a postat pe Facebook un filmulet in care compara miscarea #rezist cu nazimul si pe seful statului cu Hitler. Presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, Aurel Vainer, a reactionat la inceputul acestei sapatamani afirmand ca presedintele Iohannis este exact opusul unui om cu convingeri naziste, antisemite sau xenofobe."Am citit cu stupefactie si consternare pe internet un recent comentariu ilustrat grafic al domnului Darius Valcov, Consilier al Prim Ministrului Romaniei. In nume propriu si al evreilor din Romania, afirmam ca nu putem concepe ca Presedintelui ales al tarii noastre de o mare majoritate a populatiei cu drept de vot din tara si strainatate, Excelentei Sale domnului Klaus Werner Ioannis, sa i se atribuie chipul lui Adolf Hitler, ucigasul a milioane de evrei in Holocaust", a declarat Aurel Vainer, presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania.Un alt caz delicat, a fost cel in care jandarmii romani au dat jos din taxi si au agresat patru turisti israelieni in ziua protestului din 10 august. Asta chiar daca turistii au scos pasapoartele."Consideram acest incident ca fiind inacceptabil si extrem de serios. Turistii israelieni care au avut de suferit de pe urma interventiei brutale vor depune plangere penala impotriva agresorilor", a reactionat Ambasada Israelului. O alta gafa a fost a ministrului Agriculturii, Petre Daea, care a declarat in iulie, explicand masurile care se iau pentru a izola focarul de pesta porcina africana de la Carniprod Tulcea, unde trebuie sacrificate 45.000 de animale: "Singura metoda este sacrificarea. Porcii toti se incinereaza (...), e o munca extraordinara, acolo este ca la Auschwitz, dom'ne".Imediat Ambasada Statului Israel si-a exprimat "consternarea" si "dezamagirea" fata de afirmatiile ministrului Agriculturii.Petre Daea, a revenit asupra declaratiei precizand ca nu a vrut sa jigneasca pe nimeni, ci sa descrie "durerea sufleteasca a fermierilor". Daea si-a cerut scuze public pentru cele afirmate.Dragnea si-a cerut si el scuze pentru declaratiile lui Daea si i-a atras atentia ministrului Agriculturii "sa fie mai atent asupra modului in care se exprima si sa nu mai foloseasca asocieri care pot jigni profund".