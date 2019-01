Intram in februarie fara buget pe 2019, dar Dragnea anunta cele mai mari cresteri ale PIB din istorie

Ziare.

Sunt cele mai mai cresteri, in doi ani consecutivi, din istoria Romaniei, a adaugat el."71,2 miliarde in plus fata de anul 2016, reprezentand o crestere de 32%!! PIB-ul Romaniei a ajuns in 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei in plus fata de 2016, adica o crestere de 25%!! Sunt cele mai mai cresteri, in doi ani consecutivi, din istoria Romaniei! #indraznestesacrezi", a scris pe Facebook Liviu Dragnea.El a atasat si doua grafice comparative cu 2016, unul cu PIB si unul cu veniturile bugetare.Declaratia lui Liviu Dragnea vine la doua zile dupa ce a postat pe Facebook o poza in care statea la o masa cu Calin Popescu Tariceanu, Darius Valcov, Eugen Teodorovici, Niculae Badalau si Daniel Chitoiu, cu multe foi pe masa. Cu explicatia "Cu cifrele pe masa. Viitorul suna bine!", seful PSD lasa sa se inteleaga ca cei sase discuta pe bugetul pe 2019, care, desi trebuia prezentat din noiembrie anul trecut, nu este gata nici in acest moment.Duminica, parlamentarul USR Iulian Bulai, secretar al Camerei Deputatilor, a scris pe Facebook ca a primit asigurari de la presedintele delegat al Camerei Deputatilor, Florin Iordache, ca cel tarziu joi, 31 ianuarie, Guvernul va adopta bugetul."In calitate de secretar al Camerei Deputatilor tocmai am incheiat o discutie telefonica cu presedintele delegat al Camerei Deputatilor, Florin Iordache. De retinut:Cel tarziu joi, 31 ianuarie, guvernul va adopta bugetul pe anul 2019.Luni, 4 februarie incepe sesiunea parlamentara de primavara. Nu vineri, 1 februarie, asa cum se specula, si cum trebuia sa inceapa de drept.Marti, 5 februarie, vor incepe dezbaterile pe Legea bugetului anului 2019.Va tin la curent!", a scris pe Facebook Iulian Bulai.Ceea ce ar insemna ca guvernul va adopta bugetul peste patru zile, in conditiile in care pana acum nu a fost prezentat nici macar un draft al bugetului si nu au existat consultari cu partenerii sociali.Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat in aceasta saptamana ca problemele generate de lipsa bugetului nu se vor rezolva atat de repede, chiar daca acesta va ajunge in Parlament in februarie."Consider o mare iresponsabilitate faptul ca Guvernul nu a venit cu un proiect de buget cel mai tarziu in decembrie 2018. Este un mesaj foarte foarte prost si am sperat ca in ianuarie vom avea o sesiune extraordinara. Nu este un proiect de buget elaborat, nu stiu ce motive ar putea sa fie si, intre timp, este un haos pentru ca administratiile publice nu pot sa isi faca niciun fel de plan, intreprinderile, intreprinzatorii, nimeni in aceasta tara nu poate sa isi faca planuri fara buget, si functioneaza in stand by", a spus Kelemen.Hunor e de parere ca, daca bugetul ajunge in Parlament in februarie, un proiect viabil se va contura abia la sfarsitul lui martie sau chiar la inceputul lui aprilie."Acesta este intervalul in care tara va functiona fara buget, nu este bine, este rau, este inacceptabil", a mai spus Kelemen.