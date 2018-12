Dragnea: S-a intervenit mai dur asupra "vestelor galbene" decat asupra protestatarilor din 10 august

- stire in curs de actualizare -

Ziare.

com

Invitat la o emisiune la Antena 3, Liviu Dragnea a apreciat ca ceea ce s-a spus in Parlamentul European cu privire la abuzurile facute de jandarmii romani la protestul de pe 10 august din Piata Victoriei e fals."La Macron si la vestele galbene, n-a mai fost interventie disproportionata. Pai nu inteleg", a spus Dragnea.Mircea Badea, unul dintre moderatori a spus ca, in opinia sa, acolo au fost mai putini protestatari si mai multi jarndarmi."Sigur, mai multi si cu interventii mult mai dure. Se pare ca ar fi si implicatii straine in ce se intampla in Franta. Pai noua ne spuneau sa nu mai vorbim despre implicatii straine, ca e problema noastra aici", a mai spus presedintele PSD.