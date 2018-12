Dragnea: Sa-i faceti plangere pentru inalta tradarea lui Iohannis! Vrea sa fie presedinte pe viata!

"Sa modificam Constitutia sa fie Iohannis presedinte pe viata"

"Iohannis tradeaza interesele Romaniei. Spune de foarte mult ca Guvernul Romaniei, ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE. Asta e act de tradare a intereselor nationale ale unei tari practicat de Klaus Werner Iohannis. Domnule Draghici, Mircea Draghici, impreuna cu dl Iordache care este prieten la catarama cu dl Iohannis si cu sprijinul de specialitate al dlui Toader, va rog ca dupa Anul Nou sa depuneti acea plangere pentru inalta tradare impotriva lui Klaus Werner Iohannis", a spus Liviu Dragnea la sedinta CN al PSD, la care participa si ministrul Justitiei Tudorel Toader.Potrivit Constitutiei, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, cu votul a cel putin doua treimi din numarul deputatilor si senatorilor, pot hotari punerea sub acuzare a Presedintelui Romaniei pentru inalta tradare.Propunerea de punere sub acuzare poate fi initiata de majoritatea deputatilor si senatorilor si se aduce, neintarziat, la cunostinta Presedintelui Romaniei pentru a putea da explicatii cu privire la faptele ce i se imputa. De la data punerii sub acuzare si pana la data demiterii Presedintele este suspendat de drept. Competenta de judecata apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Presedintele este demis de drept la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.In plus, Dragnea a mai spus ca recomandarile partenerilor externi in legatura legile pe care majoritatea PSD-ALDE le adopta si modifica ar fi ingerinte si ca de fapt se doreste modificarea Constitutiei astfel incat Klaus Iohannis sa primeasca puteri sporite."Ni s-a cerut sa suspendam legi adoptate de Parlament. Peste tot in UE parlamentele sunt suverane, reprezinta suveranitatea popoarelor. Noua ni s-a spus sa suspendam legile. Pentru ca contin prevederi care 'nu ne plac'. Dar sunt si in alte tari. 'Dar la voi nu merg'.Ni s-a cerut sa oprim proceduri de revocare. Sa blocam proceduri de numire si revocare. Ni s-a cerut sa nesocotim decizii ale CCR. Sa modificam si propria Constitutie. Constitutia in 1991, inainte de a fi adoptata a fost avizat de Comisia de la Venetia, inainte de a intra in UE, in 2003, s-a facut cu consultanta partenerilor externi.Acum se constata ca tebuie modificata ca sa dam puteri presedintelui Iohannis iar cand nu mai e, revenim? Sau dam: Klaus Iohannis, presedinte pe viata in Romania. Daca nu vrem asta, trebuie sa luptam. Despre Romania se spune ca e o tara prea corupta pentru a fi un stat cu drepturi depline. O rezolutie votata, nedreapta care ne reproseza lucruri care se intampla peste tot".