Emisiunea "Viata Satului" cu Dragnea s-a filmat in mare secret: Nu a stiut nimeni ca vine. Nu l-am primit noi, a venit pe ascuns

Ziare.

com

Alaturi de Dragnea, in emisiune a fost invitat si ministrul Agriculturii, Petre Daea.Filmarile au avut loc intr-o zi de sambata, potrivit Turnul Sfatului , iar oamenii din sat care ar fi vrut sa discute cu ministrul Agriculturii despre problemele oieritului nu stiau ca si Liviu Dragnea este in pensiunea in care s-a inregistrat emisiunea.Cativa ciobani au incercat sa poarte discutii cu ministrul Daea, insa cine nu era invitat oficial nu primea acces in pensiune. In ciuda acestei secretomanii, pana la sfarsitul zilei, in Poaiana Sibiului s-a raspandit vestea ca alaturi de Daea se afla si Liviu Dragnea.Astfel ca mai multi oameni au incercat sa ajunga la cei doi lideri, dar au fost opriti fie de reprezentantii pensiunii, fie de garzile de corp, a povestit Luta Dancila, o ciobanita din Poiana Sibiului.Cu toate astea, nu acest aspect i-a deranjat pe oierii care aveau probleme de discutat cu cei doi, ci o afirmatie facuta in cadrul emisiunii: modul in care a fost prezentata venirea liderului social-democratilor." (...) Am vazut emisiunea, in care domnul Bodea apare pe post si ii spune lui Liviu Dragnea 'bine ati venit la invitatia poienarilor'. Care poienari? Au fost acolo doar cei din familia domnului Bodea, cele doua fiice cu ginerii, doi frati cu sotiile, sora cu barbatul, cuscrii lui. Deci nu a fost nimeni in afara de familia lui, plus domnul Cioran de la Arad, o doamna din Tilisca si presedintele asociatiei cu Telemeaua de Sibiu.Pai, acum tot satul e revoltat. Cum isi permite sa spuna la televizor ca e invitatul poienarilor? Nu a stiut nimeni ca vine, nu a mai fost invitat, nimanui altcuiva nu i s-a permis sa intre acolo? De ce nu s-a exprimat frumos ca la invitatia lui personala, a lui Bodea, a venit Dragnea acolo? Nu l-am primit noi, a venit pe ascuns", a povestit Luta Dancila pentru sursa citata.Femeia a mai spus ca majoritatea poienarilor a fost nemultumita de faptul ca Dragnea a fost adus la Poiana Sibiului."Cei mai multi, poate 90% dintre poienari, au comentat ca de ce l-au adus pe Dragnea aici, dupa toate pe care le-a facut. Noi, ciobanii, nu avem salariu, deci nu avem nici pensie, n-am fost la colectiv, am muncit munca grea, nu am avut Pasti, Craciun. Eu am muncit cu sotul sa punem niste bani deoparte, caci asta e, nu ne ascundem, am pus bani la banca. Si daca am scos 10.000 de lei de la banca, acum sa primesc decizie de impunere pentru ca n-am platit impozit. Si eu m-am dus si am platit. Si acum vine cu amnistia si vad ca daca nu imi plateam acum acel impozit si, din mana, contributia pentru pensie si pentru sanatate, scapam, ca acum e amnistie fiscala.Pai, cum e asta? Unii platesc si e bine, altii nu platesc, si iar e bine, ca dam amnistie. Eu as fi vrut sa le pun cateva intrebari si nu ma interesa sa ma vad la televizor, ci sa sustin punctul de vedere al nostru, al celor din patura de mijloc: ca cei de sus au de toate si acces la banii statului, cei de jos, cu ajutorul social, raman acolo si mai sunt carati la mitinguri, iar noi, cei din patura de mijloc, suntem doar buni de plata", a completat ciobanita.Aceasta a mai adaugat ca la un moment dat cateva femei au incercat sa ajunga la pensiune prin camp, pe o ruta ocolitoare, insa, din nou, accesul le-a fost interzis."Am ajuns iarasi ca in comunism, cu liderii inconjurati ca in colivie?", a intrebat retoric femeia din Poiana Sibiului.