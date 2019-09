Fiica lui Dragnea se afla in Romania cand a primit interdictia de a intra in SUA: Nu isi mai poate continua studiile

Ziare.

O sursa apropiata familiei Dragnea a declarat pentru G4Media ca Alexandra Dragnea, in varsta de 24 de ani, se afla in Romania in momentul in care purtatorul de cuvant al secretarului de stat al SUA, Mike Pompeo, a anuntat interdictia. Astfel, Alexandra Dragnea nu a mai plecat in America, unde urma cursurile unei scoli de muzica."Alexandra nu a fost expulzata din SUA asa cum s-a scris in presa. Pur si simplu se afla in Romania in momentul anuntului si urma sa plece sambata in California, avea bilete de avion. Ea este anul 2 la o scoala de muzica acolo. Si pur si simplu nu a mai plecat", au explicat sursele. Fiica lui Liviu Dragnea se mutase de anul trecut in California, impreuna cu iubitul sau, cantaretul Alex Mataev.De asemenea, conform unor surse politice, interdictia aceasta ar avea legatura si cu noul dosar Broidy-vizita in SUA. In acest dosar a fost audiat marti la DNA, ca martor, ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior. Amintim ca Liviu Dragnea si cei doi copii ai sai, Valentin si Alexandra Maria, au primit interdictie de a intra pe teritoriul Statelor Unite, dupa cum a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al secretarului de stat al SUA, Mike Pompeo.Motivul pentru interdictie sunt actele de coruptie semnificative in care a fost implicat fostul lider al PSD. Decizia este un semnal puternic dat de SUA ca sustin lupta impotriva coruptiei si sprijina statul de drept in Romania, se arata intr-un comunicat publicat atunci pe site-ul Departamentului de Stat al SUA.