Forumul Judecatorilor, despre amendamentul "Dragnea" din Codurile Penale: Incalca CEDO si Constitutia

Avizul negativ al CSM, ignorat

Au cerut in zadar avizul Comisiei de la Venetia

Despre amendamentul "Dragnea"

"Incalca Constitutia si CEDO"

Magistratii critica in primul rand modul in care au fost dezbatute in Parlament modificarile Codului de Procedura Penala. Acesteauna din prevederile exprese ale ultimului Raport privind Mecanismul de Cooperare si Verificare."Sub acelasi aspect, Comisia Europeana a retinut ca ignorarea avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii si a pozitiei ferme a corpului magistratilor ridica intrebari cu privire la necesitatea reexaminarii de Comisia Europeana a tuturor progreselor inregistrate in legatura cu independenta sistemului judiciar", arata FJR.Magistratii atrag atentia asupra raportului Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO), intocmit cu privire la riscurile de afectare a luptei anticoruptie din Romania."GRECO considera ca modificarile propuse cu privire la Codul de procedura penala, discutate de comisia parlamentara speciala comuna in legatura cu Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie,, cat si printre alte state, pentru potentialul impact negativ asupra asistentei judiciare reciproce si asupra capacitatii sistemului de justitie penala de a aborda forme grave de criminalitate, inclusiv infractiuni legate de coruptie", se arata in documentul trimis la CCR.FJR precizeaza ca a solicitat insistent suspendarea dezbaterilor Comisiei speciale comune pana la data primirii Avizului Comisiei de la Venetia, dar ca acest lucru nu s-a intamplat."In ciuda acestui fapt, procesul de legiferare a continuat, cu o procedura netransparenta si neprevizibila, mimandu-se un dialog., desi foarte multe institutii juridice aveau legatura intre ele si trebuia apreciat dinainte care este cursul initiativei legislative", sustine FJR.In plus, Consiliului Legislativ i s-ar fi solicitat avizul pentru proiectul de lege inregistrat, care difera esential de formele adoptate de plenul celor doua camere. In atare conditii, Consiliul Legislativ nu si-a putut indeplini functia constitutionala de avizare a proiectele de acte normative, arata magistratii.Intregul document trimis de FJR are 61 de pagini. Cele mai multe sunt cu critici punctuale de neconstitutionalitate ale unor articole.De exemplu, in cazul articolului 453, denumit de presa amendamentul "Dragnea", deoarece in baza acestuia liderul PSD ar putea scapa de condamnarea definitiva, doi ani de inchisoare cu suspendare, din cazul Referendumului, FJR a facut mai multe critici.Este vorba de prevederea potrivit careia revizuirea se poate face in cazul in care: "neredactarea si / sau nesemnarea hotararii de condamnare de judecatorul care a participat la solutionarea cauzei."Doi dintre cei cinci magistrati care au participat la dezbateri, la deliberari si la pronuntarea sentintei nu au mai semnat motivarea. Judecatorii Livia Stanciu si Luminita Zglimbea s-au pensionat intre momentul pronuntarii sentintei (aprilie 2016) si cel al publicarii motivarii (februarie 2017) . In locul celor doua, motivarea sentintei a fost semnata, potrivit procedurii, de sefa instantei supreme, Cristina Tarcea."Reglementarea unui caz de revizuire pentru alt motiv decat cel de a corecta erorile de fapt sau de drept si erorile judiciare strecurate intr-o hotarare judecatoreasca definitiva, constituie o incalcare dispozitiilor art. 1 alin. 5 din Constitutie si a art. 20 din Constitutie rap. la art. 6.1 din Conventia EDO, in componenta lor referitoare la securitatea raporturilor juridice si ale art. 124 alin. 1 din Constitutie, privitoare la infaptuirea justitiei", arata FJR.Intreaga opinie a FJR poate fi citita aici: