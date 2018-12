Iordache face cum i-a cerut Dragnea: Il va acuza pe Iohannis de inalta tradare, dar inca nu stie nici cand si nici cum

Ziare.

com

Intrebat de presa care sunt motivele pentru care, la cererea lui Liviu Dragnea, va depune plangere de inalta tradare impotriva lui Iohannis, Florin Iordache a declarat:"Motivele vor fi cuprinse in sesizare si cand va fi gata va vom anunta".Iordache a evitat, insa, sa spuna cand va fi gata plangerea impotriva sefului statului.Reamintim ca liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a cerut, duminica, deputatilor Mircea Draghici si Florin Iordache, cu sprijinul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa depuna plangere pentru inalta tradare impotriva lui Klaus Iohannis, act premergator suspendarii din functie a presedintelui."Iohannis tradeaza interesele Romaniei. Spune de foarte mult ca Guvernul Romaniei, ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE. Asta e act de tradare a intereselor nationale ale unei tari practicat de Klaus Werner Iohannis. Domnule Draghici, Mircea Draghici, impreuna cu dl Iordache care este prieten la catarama cu dl Iohannis si cu sprijinul de specialitate al dlui Toader, va rog ca dupa anul nou sa depuneti acea plangere pentru inalta tradare impotriva lui Klaus Werner Iohannis", a spus Liviu Dragnea la sedinta CN al PSD.Potrivit Constitutiei, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, cu votul a cel putin doua treimi din numarul deputatilor si senatorilor, pot hotari punerea sub acuzare a Presedintelui Romaniei pentru inalta tradare. Propunerea de punere sub acuzare poate fi initiata de majoritatea deputatilor si senatorilor si se aduce, neintarziat, la cunostinta Presedintelui Romaniei pentru a putea da explicatii cu privire la faptele ce i se imputa. De la data punerii sub acuzare si pana la data demiterii Presedintele este suspendat de drept. Competenta de judecata apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Presedintele este demis de drept la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.