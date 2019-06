Liviu Dragnea ar vrea sa ramana la Rahova si sa munceasca la popota (Surse)

Ziare.

Potrivit procedurii, marti, comisia Penitenciarului Rahova trebuie sa se reuneasca si sa decida unde isi va ispasi Liviu Dragnea pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare, pronuntata in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Teleorman.Surse judiciare citate de Mediafax au declarat ca fostul presedinte PSD a depus deja o cerere pentru a ramane in continuare in regim de detentie la Penitenciarul Rahova, astfel incat familia si cei apropiati sa-l poata vizita.Decizia finala o va lua insa comisia de la Penitenciarul Rahova.Potrivit unor surse consultate de corespondentii Antenei 3, Dragnea si-a exprimat inclusiv dorinta de a munci in penitenciar, fie la popota, fie la garaj Reamintim ca fostul presedinte PSD, Liviu Dragnea, a fost incarcerat luni, 27 mai, in Penitenciarul Rahova dupa ce magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis mentinerea deciziei de condamnare de pe fond, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Teleorman, in care a fost acuzat de instigare la abuz in serviciu.A fost a doua condamnare definitiva a lui Liviu Dragnea dupa cea din dosarul referendumumului, cand a primit o pedeapsa de doi ani de inchisoare cu suspendare.