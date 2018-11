Liviu Dragnea mai castiga o data

Ziare.

Klaus Iohannis a fost ferm, atunci cand a anuntat ca nu va mai accepta nicio permutare de cadre in Guvern, pana in 1 decembrie. Se referea presedintele la Paul Stanescu, unul dintre personajele esentiale ale loviturii de palat esuate.Era ultimul bastion al gruparii care e departe de a fi fost disidenta, atata vreme cat nici Gabriela Firea, nici Paul Stanescu, nici Adrian Tutuianu nu au contestat masurile luate de cele trei guverne succesive ale PSD: Martea Neagra, Memorandumul privind relocarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, masurile discretionare ale ministrului Tudorel Toader, ca sa enumar doar cateva.Vicepresedintii PSD Adrian Tutuianu si Paul Stanescu semneaza, alaturi de Gabriela Firea, un document intitulat " Declaratie privind Starea Partidului Social Democrat" , in care denunta declinul PSD in epoca Dragnea. Cei trei ii cer sefului PSD sa demisioneze si propun ca Viorica Dancila sa asigure interimatul.Semnatarii vor demisia sefului PSD, despre care spun ca este o veriga slaba in partid, dar se angajeaza sa sustina proiectele partidului, inclusiv o lege a amnistiei si gratierii, dupa consultarea societatii civile.Urmeaza declinul.In 5 noiembrie, vicepresedintele PSD Marian Oprisan a cerut, in sedinta CEx, excluderea din partid a vicepresedintelui Adrian Tutuianu si a secretarului general Marian Neacsu. Propunerea a trecut la vot cu 53 la 9, asa ca cei doi contestatari ai lui Liviu Dragnea au fost exclusi din partid.Urmeaza Gabriela Firea. Un nou CEx al PSD decide ca Gabriela Firea sa piarda toate functiile din partid, in urma atacurilor la adresa lui Liviu Dragnea si mai multor colegi social-democrati. Locul ei va fi luat, la sefia PSD Bucuresti, de primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu.Doua zile mai tarziu, presedintele Klaus Iohannis decide - atipic, pentru mandatul lui - sa intre in jocul politic si sa blocheze ascensiunea lui Liviu Dragnea catre un lider cu autoritate deplina in partid.Refuza numirea lui Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii, dar acest refuz nu are nicio legatura cu Laufer, in pofida mediocritatii acestuia - demonstrata intr-una dintre cele mai resentimentare si ticaloase reactii politice, in care l-a acuzat pe Iohannis de antisemitism, spre oroarea comunitatii evreiesti chiar - ci cu Stanescu. Nu conta daca la Ministerul Dezvoltarii era numit Laufer, Plesoianu, Codrin Stefanescu sau alegeti un nume din camarila, la intamplare, ci daca Liviu Dragnea ar fi avut calea libera pentru a instaura ordinea autarhica in partid.Paul Stanescu nu a rezistat in Guvern, nici macar pentru ragazul pe care i l-a oferit pe tava presedintele. A demisionat, limitand drastic optiunea presedintelui de a nu o accepta pe Olguta Vasilescu - ministrul generalist al Guvernului - la Dezvoltare.Un partid deloc inocent, ridicat pe bratele lasate de comunisti in administratia locala si pe linia telefonica a lui Iliescu cu Kremlinul, dar care a intrat in cea mai dictatoriala epoca a sa. Si nu e vorba doar despre excluderile celor care il contesta pe unicul lider, Liviu Dragnea, ci despre un intreg sistem panoptic, in care miscarea fiecarui pion este dirijata, recompensata sau pedepsita, cat sa se creeze subteranele fara de care Liviu Dragnea ar fi ramas un doar vataf al puterii.Cu cat Liviu Dragnea devine mai paranoic, mai inversunat, mai resentimentar, mai autarhic in partid, cu atat e mai mare prapastia iliberala in care Romania se prabuseste, in cel de-al 100-lea an de existenta statala, in care cine nu crede in lider e dusman si tradator al tarii.