Parlamentarii fotbalisti, premiati de Dragnea: Ati batut Ungaria in an centenar, victoria e de doua ori mai pretioasa

Daca in privinta finantarii sportului cei din Parlament nu se grabesc sa ia masuri pentru a suplimenta sumele alocate, ei n-au avut o problema in a se rasplati pentru victoria din acest campionat interparlamentar.Componentii echipei au primit medalii din partea presedintelui Camerei Deputatilor, care le-a promis ca trofeul castigat de ei va fi expus in Palatul Parlamentului."Faptul ca ati batut Ungaria in anul Centenar face ca victoria asta sa fie de doua ori mai pretioasa. Stiu ce tensiuni si ambitii au fost in celelalte tari, stiu ce suparari sunt in cele care au pierdut, mai ales in Ungaria", a spus Dragnea, citat de Digi24.Mandri de "realizarea" lor, parlamentarii fotbalisti au dezvaluit ca au fost motivati de un coleg, care le-a trimis filmulete din Primul Razboi Mondial si cu momente legate de Ziua Nationala.In timp ce parlamentarii se premiaza intre ei pentru rezultatele obtinute intr-o competitie obscura, ce nu intereseaza pe nimeni, sportivii de performanta acuza ca sunt batjocoriti.In vara acestui an a izbucnit un scandal destul de mare dupa ce sportivii au acuzat lipsa finantarii, ei marturisind ca primesc diurne de numai 25 de lei, insuficiente pentru a se intretine in perioada competitiilor.Ministrul Tineretului si Sportului de la vremea respectiva, Ioana Bran, le-a oferit un raspuns halucinant, ea sustinand ca politicienii incaseaza diurne inca si mai mici atunci cand sunt in delegatii si ca, oricum, sportivii sunt la dieta!"Poate ca nu reusesti de acesti 25 de lei sa iti iei cea mai buna hrana. Un oficial al statului roman, cand pleaca in delegatie, primeste 17 lei diurna. Un sportiv este indrumat de un medic, un nutritionist pentru a-si face mesele in asa fel incat sa aiba ce ii trebuie si organismul sa nu aiba lispuri. Eu nu spun ca situatia e usoara, ci ca au nevoie de o dieta, in functie de felul cum spune medicul sau antrenorul. Din ce stiu, ei trebuie sa se pastreze la o anumita greutate, nu au voie sa oscileze. Pentru ca altfel risca sa dezechilibreze putin si modul cum s-a obisnuit pe partea de antrenament", spunea Ioana Bran.Ministrul s-a schimbat, parlamentarii au castigat un campionat de care numai ei sunt interesati, iar sportivii de performanta au ramas cu diurnele in valoare de 25 de lei."Nationala" parlamentara a Romaniei a fost formata din cinci deputati PSD, un liberal, trei parlamentari din partidul lui Traian Basescu si un parlamentar de la minoritati.