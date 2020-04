Turismul e in colaps, dar hotelul familiei Dragnea e centru de carantina. Statul plateste 300 de lei/persoana cazata

Seful DSP confirma contractul

Incepand cu data de 5 aprilie, aici sunt cazati romani veniti din zonele rosii ale lumii (12 state).Presa locala sustine ca in acest caz contractul incheiat de Primaria Turnu Magurele cu firma familiei Dragnea stabileste ca tariful pe cazare se ridica la 230 lei, la care se adauga 70 lei/zi reprezentand pretul masei carantinatilor. Iar hotelul are o capacitate de 130 de persoane."Un calcul simplu (14 zile pentru 130 de persoane la 300 lei/ziua) lasa sa se intrevada o suma frumoasa de-a dreptul", dezvaluie publicatia locala Liber in Teleorman. Potrivit directorului executiv al Directiei de Sanatate Publica Teleorman, Stelian Cristea, in acest moment, primaria din Turnu Magurele a incheiat un contract cu hotelul familiei Dragnea, dar spune ca suma in schimbul careia operatorul economic ii va caza pe romanii intorsi din strainatate nu a fost comunicata inca public.Asta in contextul in care in perioadele obisnuite o noapte la aceasta unitate turistica ar fi costat aproximativ 150 de lei. Surse din Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta sustin ca, de fapt, pretul cazarii a urcat de la 150 la 400 de lei pe noapte, precizeaza "Liber in Teleorman."Hotelul a ajuns in proprietarea familiei Dragnea dupa ce fosta sotie a lui Liviu Dragnea, Bombonica Dragnea, a cumparat 95% din actiunile societatii Hotel Turris SA.In 2009, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Hotel Turris SA a decis diminuarea capitalului social prin transferul catre Bombonica Dragnea a cladirii hotelului, a mai multor anexe si a terenului aferent.Practic, Bombonica Dragnea a ajuns proprietar in acte pe hotel, dupa ce a incheiat o conventie de restituire in natura cu societatea pe care o controla.Liviu Dragnea s-a dat de gol cand a explicat, in 2009, atunci cand a fost numit ministru de Interne, ca a dobandit o cladire-hotel, plus anexe si teren, la o valoare de 110.770.151 de lei. In declaratia de avere a notat hotelul drept "restituire catre actionarul majoritar Bombonica Dragnea".In urma partajului din 2015, hotelul a ajuns in proprietatea Bombonicai Dragnea.