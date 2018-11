Aflata in insolventa, Tel Drum continua sa deszapezeasca drumuri si sa reabiliteze scoli pe bani publici

Ziare.

Jurnalistii de la Liber in Teleorman scriu ca "Teldrum se descurca la fel de bine ca si Dragnea", in ciuda acuzatiilor care li se aduc.Astfel, conform sursei citate, Consiliul Judetean Teleorman a incheiat Acordul-Cadru nr.120 din 03.10.2017 pentru "Intretinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul Teleorman in perioada 2017 -2021", asa ca Teldrum SA a intocmit planul operativ de actiune pe timpul acestei ierni, unitatile de deszapezire desfasurandu-si activitatea incepand din 1 noiembrie.Planul operativ este semnat de Petre Pitis, scriu jurnalistii citati, care prezinta contractul in facsimil. Documentul prevede ca cele 5 baze de deszapezire din judet (Alexandria, Turnu Magurele, Rosiorii de Vede, Videle si Olteni) vor avea nevoie de 103 tone de motorina si 5 tone de benzina, precum si 10.000 de tone de sare si 10.000 de tone de nisip.Tel Drum a castigat licitatia impreuna cu o alta companie din Brasov, Fincodrum SA, si ea abonata la contracte cu statul de foarte multi ani, conform anchetei realizate de jurnalistii de la Liber in Teleorman.