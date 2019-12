Audieri maraton in dosarul Belina: Promisiunile cu investitii europene, un pretext pentru a transfera insula in folosul lui Dragnea

Cine este martorul

Proiectul de pe hartie

Era, oricum, ilegal

Inspirat de bulgari

Ce nu a mers?

"Nu gandisem proiectul pe lacuri"

Alt proiect nu puteati face?

Audieri la foc automat

Ziare.

com

Judecatorul Bogdan Alexandru Dari pare decis sa solutioneze rapid acest proces mediatizat, la fiecare termen fiind audiati mai multi martori si fiind stabilit un calendar ferm pentru urmatoarele sedinte.VIP-urile din dosar au fost prezente in sala de judecata: fostul vicepremier al Romaniei, Sevil Shhaideh, fostul presedinte al CJ Teleorman si fost deputat PSD, Adrian Gadea, dar si Ionela Stoian, fost director si fost secretar general al Ministerului Dezvoltarii.Numele Ionelei Stoian a fost amintit in presa luna aceasta ca fiind unul dintre cei mai bine platiti functionari din Romania. Ea castiga aproape 500.000 de lei pe an, adica 8.600 de euro lunar. Performanta pe care o reusea cumuland salariul cu alte functii detinute in consiliile de administratie ale mai multor societati.Unul dintre martori este Mugur Bataus, fostul sef al Directiei Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala din cadrul Consiliului Judetean Teleorman.In prezent pensionar, Mugur Bataus este unul dintre functionarii vechi in cadrul CJ Teleorman, condus timp de 12 ani de Liviu Dragnea. De altfel, el este cercetat la DNA in dosarul Tel Drum, alaturi de fostul lider PSD, pentru constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si complicitate la fraude europene.Audierea acestuia in dosarul Belina are legatura cu faptul ca CJ Teleorman a solicitat, in 2013, Guvernului Romaniei emiterea unei HG pentru a administra insula Belina si bratul Pavel, sub pretextul ca vrea sa faca mai multe investitii, in baza unor fonduri europene pe care urmeaza sa le acceseze in perioada 2014-2020.Practic, seful CJ Teleorman, Adrian Gadea, i-a propus ministrului Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, sa emita o HG, iar politicianul a facut acest lucru. Pe hartie, totul era pentru dezvoltarea judetului.Denumit pompos "", proiectul prevedea realizarea unui complex turistic sportiv si de agrement care ar fi cuprins:Totul a ramas insa doar pe hartie, in aceasta zona nu s-a construit nimic. In schimb, dupa transferul insulei in administrarea CJ Teleorman, insula Belina si Bratul Pavel au fost inchiriate societatii Tel Drum si au fost transformate in loc de pescuit pentru Liviu Dragnea.Scopul proiectului de HG este doar unul aparent, explica DNA, avand in vedere ca aproape toata suprafata luciului de apa era data spre inchiriere societatii Tel Drum.Unde s-ar fi construit complexul pentru pescuit, bazinele de inot, portul pentru ambarcatiuni usoare si de croaziera?, se intreaba procurorii DNA.Proiectul din fonduri europene era apoi ilegal, deoarece un articol din Legea apelor interzice amplasarea in zona albiei minore a cursurilor de apa, asa cum este cazul insulei Belina, de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuinte sau anexe ale acestora.Audiat in fata judecatorului Dari, Mugur Bataus a insistat pe faptul ca proiectul "Reabilitarea si valorificarea cadrului natural al zonei Dunarii - insula Belina Bratul Pavel, comuna Seaca, judetul Teleorman" era unul realizabil.Ideea i-ar fi venit dupa ce a fost pe malul celalalt al Dunarii, unde a vazut ce au facut bulgarii cu fondurile europene., a sustinut Bataus.Chiar vis-a-vis de comuna Seaca, pe aria careia se afla insula Belina, bulgarii au realizat un mic parc natural."Am intocmit aceasta fisa de proiect, sa facem o zona recreativa, cat si turistica, in sensul in care pe Dunare circula vase de croaziera. Vapoarele acostau in Bulgaria. Asa s-a nascut aceasta idee, de a pune in valoare cadrul natural, cat si zonele adiacente., a mai spus martorul.Mugur Bataus a ridicat insa din umeri cand a fost intrebat de ce nu a adus fondurile europene la Belina."Pe partea noastra de lucru ne-am straduit sa gasim finantare, pe cooperare transfrontaliera, cat si pe Strategia Dunarii, ulterior.", a sustinut martorul.El a mai spus ca a incercat sa caute si alti parteneri in acest proiect si ca a avut discutii cu oficiali din Republica Moldova, Serbia si Austria. Nimic nu s-a legat. Era nevoie de trei parteneri pentru a primi fonduri in programele demarate in Strategia Dunarii., a sustinut Mugur Bataus.Fostul director sustine ca stia ca luciul de apa era inchiriat unei societati, dar spune ca acest lucru nu conta prea mult."Din ce am inteles, era vorba de contracte de chirie aferente lacurilor, care pentru noi nu erau interesante, noi nu gandisem proiectul pe lacuri", isi prezinta viziunea Mugur Bataus.El repeta ca ghidurile de finantare europeana pentru perioada 2014-2020 i-ar fi dezavantajat., insista acesta.Exasperat, judecatorul Dari insista:, spune, vag, martorul.Mugur Bataus a incercat o explicatie si pentru graba cu care a cerut imobilele in proprietatea CJ Teleorman:"Fondurile europene erau acordate in functie de inregistrarea proiectelor, dupa principiul:, si in functie de limita fondurilor aferente", mai precizeaza acesta.La termenul de marti al procesului au mai fost audiati un referent din cadrul CJ Teleorman, care a dat detalii cu privire la initierea hotararii de guvern, si un angajat de la Prefectura Teleorman, care a avizat pentru legalitate acest proiect de act normativ.Judecatorul Bogdan Alexandru Dari a anuntat ca peste o saptamana vor fi audiati mai multi angajati de la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alexandria.La inceputul anului 2020 a fost programata audierea mai multor paznici angajati de firma Tel Drum sa pazeasca insula Belina.