Belina revine in administrarea statului. Pe insula sunt construite fara autorizatie mai multe imobile folosite de Dragnea

Ce s-a construit

Povestea heliportului

Zborurile de pe insula

S-a incercat colmatarea Bratului Pavel?

Ziare.

com

Consiliul Judetean Teleorman a adoptat, luni, un proiect de hotarare prin care Insula Belina si Bratul Pavel au trecut din nou in administrarea statului, dupa cinci ani in care s-au aflat in inchirierea Tel Drum. Situatia este neclara in cazul mai multor imobile construite in perioada in care insula era administrata de firma Tel Drum.a dezvaluit ca modul in care au fost ridicate mai multe constructii pe insula Belina este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Turnu Magurele. Este vorba despre locul unde presedintele PSD, Liviu Dragnea, se relaxa si isi aducea amicii pentru partide de pescuit.Desi in acte firma Tel Drum era cea care inchiriase insula Belina, procurorii concluzioneaza ca politicianul se comporta "cel putin ca un adevarat posesor" al insulei.Dupa ce au demarat ancheta in acest caz, procurorii au fost surprinsi cand au ajuns pe insula sa constate ca aici au fost ridicate mai multe constructii: doua pontoane acoperite, o cladire si un foisor, care se aflau intr-o zona care era partial imprejmuita, si o platforma beton si un pod suspendat."Nu in ultimul rand, aratam ca o parte din deplasarile efectuate de catre numitul Liviu Dragnea pe Insula Belina s-au realizat cu elicopterul, astfel cum rezulta din procesul verbal din data de 20 octombrie 2017, iar in anul 2016, pe insula, s-a realizat un heliport, functional, dar neautorizat de catre organele abilitate", scriau procurorii DNA.Din declaratia de martor a pilotului Constantin Apavaloaie, de la societatea Cobrex Trans SRL, firma detinatoare a elicopterului cu care se realizau zborurile, rezulta ca heliportul a fost realizat dupa ce martorul si-a facut cunoscuta intentia, in fata aghiotantului lui Dragnea, de a nu mai ateriza in zona Belina din cauza terenului accidentat si plin de balarii.In datele de 20 mai 2016, 23 septembrie 2016 si 13 mai 2017, au fost efectuate 3 zboruri, care au avut ca destinatie sau punct de preluare/debarcare pasageri comuna Seaca (Teleorman).In intervalul 30 august 2013 - 15 mai 2017, au fost efectuate 11 zboruri care au avut ca destinatie sau punct de preluare/debarcare pasageri orasul Turnu Magurele.Conform optiunii de masurare a distantei disponibila pe site-ulwww.google.ro/maps, Insula Belina si Bratul Pavel se afla la o distanta rutiera de aproximativ 22 km si o distanta in linie dreapta de aproximativ 16 km fata de Turnu Magurele (Teleorman).Prin aceleasi mijloace s-a stabilit ca Insula Belina se afla la o distanta rutiera de aproximativ 6,5 km fata de centrul comunei Seaca (Teleorman).Practic, dincolo de modificarea categoriilor de folosinta a terenurilor, ancheta a dezvaluit doua tipuri de constructii in zona:- unele, care au fost numite generic hidrotehnice, au avut scopul sa scindeze bratul Pavel in mai multe terenuri acoperite cu luciu de apa, care sa serveasca astfel mai bine intereselor companiilor Tel Drum, ulterior Trident - firma folosita ca paravan, si care sa asigure alimentarea controlata cu apa in zona. Una din pistele anchetei a fost aceea ca prin aceste constructii s-ar fi favorizat colmatarea Bratului Pavel.- altele, care sa asigure un refugiu de la cotidian, destinate relaxarii si turismului legat de pescuit.Ancheta a dezvaluit ca toate constructiile sunt ilegale, nu au autorizatii, avize si prin construirea lor nu se respecta dispozitiile contractelor incheiate cu Administratia Nationala Apele Romane si preluate apoi de catre CJ Teleorman.