CCR are azi pe masa o decizie cu miza pentru Dragnea - vor mai fi folosite interceptarile pe siguranta nationala in anchete de coruptie?

Tradus in cuvinte simple, aceasta inseamna ca:

Cine a ridicat contestatia

Cazurile Tel Drum si Ferma Baneasa

In acest moment, interceptarile si filajele facute de SRI pe mandat de siguranta nationala (MSN) sunt folosite ca probe in dosarele penale care vizeaza infractiuni ce tin de siguranta nationala, dar si in cele de drept comun, arata- in prima varianta, SRI face interceptari si filaje pe MSN pentru infractiunea de terorism, de exemplu, si trimite probele la DIICOT pentru a instrumenta un dosar de terorism, infractiune care tine de siguranta nationala.- SRI face interceptari pe MSN pentru infractiunea de terorism, dar afla si obtine probe totodata ca persoanele monitorizate au comis o crima (care nu are legatura cu terorismul) sau au facut evaziune fiscala ori au savarsit infractiuni de coruptie. In aceasta a doua varianta, SRI este obligat de lege sa trimita probele astfel obtinute la parchete sau DNA pentru a fi folosite in dosarele penale obisnuite, de drept comun, sa le spunem, care vizeaza infractiuni ce nu tin de siguranta nationala.Aceasta a doua varianta a fost contestata la CCR ca fiind neconstitutionala de un grup de inculpati din Bihor in dosarul nr.1672D/2016 aflat pe rolul Curtii. E vorba de Beneamin Rus, Alexandru Kiss si altii. Ei au ridicat exceptia de neconstitutionalitate a articolelor 3, 10, 11 si 13 din Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei (legea SRI).Alexandru Kiss, vicepresedintele Consiliului Judetean Bihor, si Beneamin Rus, patronul Grupului Selina, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru savarsirea unor infractiuni de coruptie si spalare de bani.Potrivit Romania Curata, un exemplu il reprezinta dosarele Tel Drum. Unul dintre aceste dosare il vizeaza chiar pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Potrivit unor surse din randul avocatilor citate de Romania Curata, dosarele contin si interceptari facute de SRI pe mandat de siguranta nationala, pe securitate economica, insa probele sunt folosite de DNA in dosare obisnuite de coruptie.Sursele judiciare citate de Romania Curata spun ca si dosarul mare Tel Drum, in care liderul PSD a fost pus sub acuzare pentru 5 infractiuni, abunda de interceptari obtinute de SRI pe MSN.Un alt exemplu este dosarul ferma Baneasa privindu-i pe, unul dintre investitorii de la Rosia Montana, dosar care abunda de asemenea de probe obtinute de SRI pe MSN si sunt folosite intr-un dosar ce vizeaza infractiuni de coruptie, nu de siguranta nationala.