Coruptia din Dosarul Belina se vede din satelit (Dovada foto)

Ce s-a construit

Investigatia din satelit

Sursa: Google Earth

Sursa: Youtube/HotNews Romania

S-a incercat colmatarea Bratului Pavel?

Cazul, declinat

Cazul a fost separat de intreaga ancheta si declinat la Parchetul de pe langa Judecatoria Turnu Magurele.

Ziare.

com

Mai multe imagini descarcate de pe aplicatia Google Earth sunt probe in dosarul Belina, in care au fost trimisi in judecata fostul vicepremier Sevil Shhaideh, fost secretar de stat in cadrul MDRAP, Adrian Ionut Gadea, fost presedinte al CJ Teleorman si mai multi functionari.Aceste imagini dezvaluie faptul ca acolo au fost ridicate mai multe constructii - vila, doua pontoane, foisor - destinitate relaxarii si pescuitului.Potrivit DNA, Liviu Dragnea ar fi fost principalul beneficiar al acestor amenajari, iar insula Belina era locul unde acesta venea alaturi de prieteni sau colegii de partid.Desi in acte firma Tel Drum era cea care inchiriase insula Belina, procurorii concluzioneaza ca politicianul se comporta "cel putin ca un adevarat posesor" al insulei.Dupa ce au demarat ancheta in acest caz, procurorii au fost surprinsi cand au ajuns pe insula sa constate ca aici au fost ridicate mai multe constructii: doua pontoane acoperite, o cladire si un foisor, care se aflau intr-o zona care era partial imprejmuita, si o platforma beton si un pod suspendat.Pentru a observa cand au fost ridicate aceste imobile, de-a lungul timpului, procurorii DNA au folosit aplicatia Google Earth.Bratul Pavel si insula Belina - drumul de acces catre ostrov este vizibil.Zona era complet neamenajata, nu era edificata nicio cladire, nicio platforma de beton si nici podul suspendat.Canalul dintre cele doua zone denumite 3N este amenajat si incep sa apara constructii.Apar ca edificate o constructie cu regim de inaltime P+1 neacoperita, o cladire cu regim de inaltime P acoperita, foisorul, podul suspendat dintre cele doua zone 3N, precum si un ponton.Cladirea cu regim de inaltime P+1 este acoperita si mai apare o platforma de ciment.Cea mai recenta fotografie realizata de Google Earth.Expertii care au analizat situatia din insula Belina au dezvaluit ca aceste constructii au fost edificate in perioada aprilie-mai 2016, adica pana a inceput ancheta.Este vorba de doua platforme beton si un iaz in parcela denumita 3N la est de podul pietonal suspendat si un drum edificat la vest de barajul amplasat pe parcela 12CC, care desparte portiunea de apa in doua zone distincte.Hotnews a filmat in 2017, cu o drona, toate constructiile ridicate pe insula Belina.Practic, dincolo de modificarea categoriilor de folosinta a terenurilor, ancheta a dezvaluit doua tipuri de constructii in zona:- unele, care au fost numite generic hidrotehnice, care, care sa serveasca astfel mai bine intereselor companiilor Tel Drum, ulterior Trident - firma folosita ca paravan, si care sa asigure alimentarea controlata cu apa in zona. Una din pistele anchetei a fost aceea ca prin aceste constructii s-ar fi favorizat colmatarea Bratului Pavel.- altele, care sa asigureAncheta a dezvaluit ca toate constructiile sunt ilegale,In decembrie 2017, Consiliul Judetean Teleorman a comunicat la DNA ca, in perioada in care imobilele Insula Belina si Bratul Pavel s-au aflat in administrarea Consiliului Judetean Teleorman, nu au fost solicitate si nu s-au eliberat autorizatii de construire, certificate de urbanism si planuri urbanistice pe aceste amplasamente.Concluzia a fost ca in acest caz rezulta indicii cu privire la savarsirea infractiunii de executare, fara autorizatie de construire, a unor lucrari.