De ce au interzis magistratii dizolvarea Tel Drum - motivare

Firma, vizata in doua dosare

Care erau conditiile

Tinta: Mentinerea integritatii patrimoniului

Masura, "necesara bunei derulari a justitiei penale"

Ziare.

com

Aceasta masura este necesara bunei derulari a justitiei penale si impiedicarii sustragerii de la tragerea la raspundere penala, arata magistratii. Tribunalul Bucuresti a mentinut vineri, 23 martie, interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a societatii Tel Drum, care este implicata in doua dosare penale.Decizia Tribunalului nu este definitiva. Tel Drum a primit aceasta interdictie pe 26 ianuarie, la scurt timp dupa ce a declarat ca este in stare de insolventa. Acest lucru pare sa-i fi determinat pe procurorii DNA sa demareze actiunea, ei sustinand ca societatea a creat aparenta unei stari de insolventa si ca in realitate firma nu are probleme financiare.Sentinta Tribunalului Bucuresti din 23 martie nu este inca motivata, dar Ziare.com a studiat motivarea deciziei din 26 ianuarie. Articolul este realizat in baza sentintei Tribunalului Bucuresti.Solicitarea procurorilor DNA a fost facuta in dosarul in care firma Tel Drum a fost trimisa in judecata in judecata pentru fraude europene. Societatea mai este cercetata la DNA intr-un alt dosar, pentru constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu.Este vorba de cazul in care liderul PSD este cercetat ca ar fi in spatele societatii. Liviu Dragnea este acuzat in acest caz de grup infractional organizat, fraude europene si abuz in serviciu. Politicianul a negat vehement aceste acuzatii.Potrivit legii, pentru a pune interdictia dizolvarii sau lichidarii unei firme, este necesar sa fie indeplinite urmatoarele conditii:- sa existe o suspiciune rezonabila ca persoana juridica a savarsit o infractiune prevazuta de legea penala;- masura sa fie necesara pentru buna desfasurare a procesului penal;- masura sa fie necesara si proportionala.Tribunalul a analizat probele depuse de procurorii DNA in acest caz, zeci de volume de urmarire penala si au explicat ca prima conditie este indeplinita."La acest moment procesual, raportat la mijloacele de proba administrate in faza de urmarire penala rezulta existenta motivelor temeinice care justifica suspiciunea rezonabila potrivit careia persoana juridica SC Tel Drum SA a savarsit pretinsa infractiune pentru care a fost trimisa in judecata, relevante in acest sens fiind: inscrisurile aflate la dosarul cauzei; declaratiile martorilor; procesele-verbale de perchezitie informatica; procesele-verbale de transcriere a convorbirilor telefonice; procesele-verbale de perchezitie domiciliara", au motivat judecatorii.Magistratii au mai explicat ca aceste indicii de vinovatie nu trebuie sa aiba aceeasi valoare probanta necesara unei condamnari.Cu privire la cea de-a doua conditie, si anume a necesitatii masurii pentru buna desfasurare a procesului penal, judecatorii au apreciat ca si aceasta este indeplinita."Astfel, asa cum rezulta la acest moment al procedurilor, pe de o parte, modul in care s-a desfasurat presupusa activitate infractionala de catre inculpata SC Tel Drum SA si pe de alta parte,, luarea masurii preventive este necesara, proportionala si oportuna", a mai motivat Tribunalul Bucuresti.Magistratii au mai precizat ca masura preventiva a interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice este "justificata, fiind menita sa asigure buna desfasurare a procesului penal si mentinerea integritatii patrimoniului societatii comerciale".Tribunalul a mai aratat ca in acest stadiu al procedurii, masura preventiva de interdictie a initierii procedurii de dizolvare sau lichidare apare "apare ca un fapt benefic desfasurarii in bune conditii a procesului penal"."Avand in vedere aspectele de mai sus, judecatorul de camera preliminara va lua masura preventivaa interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice, pe o perioada de 60 de zile, cu incepere de la data de 26 ianuarie 2018 pana la data 26 martie 2018, inclusiv, fiind indeplinite conditiile legale pentru restrictionarea drepturilor inculpatei SC Tel Drum SA, masura fiind necesara bunei derulari a justitiei penale si impiedicarii sustragerii de la tragerea la raspundere penala si de la evitarea solutionarii echitabile a laturii civile", a conchis Tribunalul Bucuresti.Dupa cum am aratat, Tribunalul a prelungit pe 23 martie aceasta interdictie.