Din celula de la Rahova, Liviu Dragnea da in judecata Inspectia Judiciara si vrea cercetarea procurorilor DNA

Ce contesta Dragnea

Sursa: Portalul instantelor

De ce intarzie ancheta "Tel Drum"

Ziare.

com

Liviu Dragnea cere instantei anularea unei rezolutii a Inspectiei Judiciare, prin care una dintre plangerile facute impotriva unor procurori DNA a fost clasata, potrivit portalului instantelor Solicitarea lui Liviu Dragnea a fost inregistrata la Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti si inca nu a primit un termen de judecata.Este al doilea proces deschis de Liviu Dragnea la aceasta sectie. In primul, a avut castig de cauza in fata Inaltei Curti, in problema tragerii la sorti a completurilor de 5 judecatori.Surse judiciare au explicat ca Dragnea a facut la Inspectia Judiciara mai multe sesizari impotriva procurorilor DNA care-l cercetau, atat a celor din dosarul Tel Drum, cat si a celor din dosarul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman.Directia Inspectie pentru procurori din cadrul Inspectiei Judiciare a clasat, rand pe rand, plangerile politicianului.Acum, Liviu Dragnea incearca redeschiderea, in instanta, a unei astfel de sesizari.Liviu Dragnea este implicat in trei dosare. Doua din acestea sunt solutionate definitiv, prin condamnari: Referendumul si Angajarile fictive la Directia Copilului Teleorman.Fostul presedinte al Camerei Deputatilor este cercetat de DNA in dosarul Tel Drum, pentru constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si fraude europene.La inceputul acestei luni, seful interimar al DNA, Calin Nistor, a precizat ca doreste solutionarea cat mai rapida a acestui dosar."Si eu mi-as dori sa fie solutionat cat mai repede acel dosar, cu o solutie legala. Stiti ca a fost necesara redeschiderea urmaririi penale intr-un alt dosar, care privea o parte din acele infractiuni care faceau obiectul investigatiei din cauza respectiva ().A fost sesizata Inalta Curte pentru confirmarea redeschiderii, cauza a fost declinata pentru ca intre timp o persoana isi pierduse calitatea de parlamentar si, practic, competenta revenea tribunalului si a fost trimis la Tribunalul Teleorman. Dupa ce tribunalul se va pronunta, intr-un fel sau altul, va fi solutionata si acea cauza", a declarat Calin Nistor.