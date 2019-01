Directorul Tel Drum, la DNA: 80% din documentele din "Valiza" sunt la dosar. Factura pentru fiul lui Dragnea nu corespunde

Ziare.

"Acolo, eu am vazut ca sunt documente care sunt deja la dosar. 80% din ce s-a prezentat in presa 'Valiza' exista la dosar din data de 6 august, de cand s-au facut perchezitiile. Cum au ajuns si acolo, nu pot sa imi explic", a declarat Petre Pitis, la iesirea din sediul DNA Petre Pitis a fost chemat la sediul DNA pentru a fi informat de catre procurori cu privire la expertiza dispusa in dosarul Tel Drum.Si Liviu Dragnea a fost invitat astazi la DNA, dar a refuzat sa se duca.Intrebat de mailul pe care, potrivit Rise Project, fiul lui Liviu Dragnea i l-a trimis pentru a-i achita o factura, Petre Pitis a spus ca Tel Drum nu a emis niciodata o astfel de factura."Nu stiu de mail, eu stiu facturile pe care le am si care sunt depuse aici. Nu am spus ca-i plateam. Am spus ca am vazut mailul (prezentat de jurnalistii Rise Project, n.red.), dar nu corespunde, factura care este in acel mail nu a fost niciodata emisa pentru Tel Drum", a mai spus Petre Pitis.Rise Project a intrat in posesia unor documente importante, pe care DNA nu le-a gasit la perchezitiile de la Tel Drum, dar a dat peste ele un satean din Teleorman. In hard-ul din valiza se afla schita casei lui Dragnea si mailuri trimise de fiul sau. O parte dintre documente a fost publicata la inceputul lunii noiembrie.Printre mailuri sunt unele trimise de pe o adresa salvata Stefan Dragnea. Mailul este trimis in anul 2010: "Am si eu o datorie la un tip si nu vreau sa cer lu Liviu ca ma cearta, ma poti ajuta sa o achit? A facut o factura cu ulei pentru masini".