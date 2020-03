Dosarul Belina: Al doilea pilot de elicopter confirma zborurile lui Dragnea. Se pregatesc de audieri Vasile Dancu si sefii Tel Drum

Cum decola de pe Baneasa

Insista cu intrebarea despre Dragnea

Ziare.

com

Barbatul a fost audiat ca martor in procesul Belina, caz in care este judecat fostul vicepremier Sevil Shhaideh. Audierea lui Bratu are loc dupa ce la termenul anterior proprietarul Cobrex Trans Brasov, Constantin Apavaloaie, a declarat ca serviciile pentru transportul lui Liviu Dragnea si al prietenilor sai pe insula Belina erau achitate de Partidul Social Democrat (PSD)."Am efectuat zboruri pe insula Belina cu elicopterul si vreau sa mentionez ca nu stiam ca este o insula. Era mai degraba o zona neamenajata. Am fost de 5 sau 6 ori.Pe parcurs am observat o singura schimbare, a zonei de aterizare, dintr-o zona salbatica, intr-o mica platforma de beton. La primul zbor a fost mai dificil sa aterizam din cauza vegetatiei, iar platforma a fost construita in urma solicitarii noastre pentru a ateriza in conditii de siguranta," explica martorul.Demersurile in acest sens le-a facut proprietarul elicopterului."Am mers pe insula cu domnul Dragnea, au mai fost si alte persoane. Am zburat de mai multe ori si cu dl Adrian, care din cate stiu a lucrat la SPP si era consilier. Cu el tineam legatura, au fost ocazii, de exemplu, cand plecam de la Baneasa, iar acolo nu intra oricine. Au mai fost si alte persoane, banuiesc ca din SPP, deoarece totul era organizat foarte bine," spune pilotul., a fost una dintre intrebari.," a venit raspunsul.Potrivit acestuia, din elicopter a putut observa pe insula un garaj sau o parcare: Nu era o locatie care sa iasa in evidenta.Avocata Flavia Teodosiu, care o reprezinta pe Sevil Shhaideh, s-a opus unor intrebari puse de DNA, care aveau legatura cu Liviu Dragnea: Domnul Liviu Dragnea nu are nicio calitate in acest dosar!Totusi, judecatorul Bogdan Dari a incuviintat intrebarea.," a explicat pilotul Victor Bratu.Procesul continua cu audieri de noi martori. Printre altii, pe 24 martie este citat la Tribunalul Bucuresti fostul vicepremier Vasile Dancu. Pe 7 aprilie urmeaza sa fie audiat Florea Trifu, angajat al societatii Tel Drum, in administrarea careia se afla insula.