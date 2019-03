Dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea: Sectia de investigare a magistratilor a trimis documentele. Procurorul general decide cine va face ancheta

Care este procedura

DNA a sesizat conflictul

De ce Florea cere dosarul?

Scurgeri de informatii?

Procurorul general, Augustin Lazar, trebuie sa stabileasca in urmatoarele zile cine este competent sa faca ancheta in acest caz, procurorii DNA sau cei ai Sectiei pentru investigarea magistratilor. Asta dupa ce Adina Florea (SIIJ) a solicitat de la DNA de trei ori acest caz, motivand ca in dosar ar fi implicati magistrati, iar acest lucru atrage competenta ei.", au explicat surse judiciare pentruIn termeni de specialitate este vorba de un conflict de competenta. Potrivit procedurii, acest conflict este analizat intai de Serviciul de indrumare si control al Parchetului General. Acest serviciu propune masuri de solutionare, potrivit legii, procurorului general al Romaniei. Augustin Lazar este cel care va lua decizia finala.In cazul Tel Drum, Liviu Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei in privinta acordarii de contracte.Procurorii DNA au fost cei care au sesizat acest conflict de competenta, in urma solicitarilor insistente ale Sectiei Speciale. In final, procurorii anticoruptie au transmis o copie a dosarului la SIIJ."Procurorul de caz () si procurorul-sef sectie () au apreciat ca in acea situatie competenta apartine DNA. Atunci, ei au sesizat procurorul general.Era si o solicitare ca ar fi mijloc de proba la dumnealor. Noi le-am trimis in copie si dosarul. Solicitarea lor era ca acest dosar era un mijloc de proba", declara seful interimar al DNA, Calin Nistor, la bilantul institutiei. Procurorul Adina Florea solicita predarea dosarului nr. 986/P/2014, cazul Tel Drum-Liviu Dragnea, sustinand ca acesta constituie mijloc de proba in solutionarea unui caz aflat pe rolul sectiei de investigare a magistratilor cu nr. 1164/P/2018 si care ar viza un magistrat.Revista Q Magazine a publicat mai multe date din dosarul procurorilor DNA, dupa ce fotocopia acestuia a ajuns la Sectia Speciala. Era vorba de un denunt facut de Romica Parpalea impotriva lui Liviu Dragnea. Articolul se numeste: De ce a cerut Sectia de Investigare a Magistratilor dosarul Tel Drum de la DNA. DOVADA impotriva procurorilor Potrivit Q Magazine, Parpalea a facut denunt si impotriva unor procurori din Teleorman, iar din acest motiv cazul lui Dragnea ar trebui preluat de Sectia pentru investigarea magistratilor."In conditiile in care cineva a adus acuzatii atat de grave unui grup de procurori din judetul Teleorman care ar actiona la ordinul lui Liviu Dragnea, este de neinteles de ce DNA blocheaza predarea acestui dosar si de ce vrea sa ii protejeze pe acesti magistrati?", se intreaba autorul articolului.Dupa publicarea acestei informatii, Sectia pentru procuori din CSM a sesizat Inspectia Judiciara pentru a verifica posibile informatii scurse in acest caz.