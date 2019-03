Dragnea a dat in judecata Comisia Europeana - iata ce solicita la Tribunalul UE si cu ce argumente (Document)

Sursa: Jurnalul oficial al UE

Ziare.

com

Asa cum Ziare.com a relatat deja , Liviu Dragnea nu mai putea sa atace raportul OLAF, pentru ca iesise demult din termen. Asa ca a ales o cale indirecta, adica ataca raspunsul negativ primit de la Comisia Europeana la o plangere pe care a facut-o in privinta raportului OLAF, care il incrimineaza.Jurnalul oficial al UE a publicat recent cererea de chemare in judecata a lui Dragnea impotriva Comisiei Europene.Acest document arata ca "reclamantul (Liviu Dragnea - n.red.) solicita Tribunalului:- anularea Deciziei OCM (2018) 20575 a Comisiei, comunicata reprezentantului legal al reclamantului prin scrisoarea din data de 1 octombrie 2018;- obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecata".Jurnalul oficial al UE publica si motivele si principalele argumente ale reclamantului Dragnea:"In sustinerea actiunii, reclamantul invoca trei motive.1. Primul motiv este intemeiat pe incalcarea articolului 9 alineatele (1), (2) si (4) din Regulamentul OLAF, precum si a dreptului la aparare al reclamantului in cadrul investigatiilor, inclusiv dreptul de a fi ascultat si respectarea prezumtiei denevinovatie.2. Al doilea motiv este intemeiat pe incalcarea principiului bunei administrari in ceea ce priveste investigatiile, precum si pe refuzul de a deschide o investigatie referitoare la desfasurarea investigatiei OLAF.3. Al treilea motiv este intemeiat pe incalcarea dreptului de acces la documentele privind investigatia OLAF".Dragnea este asistat de avocatii Bernard O'Connor si Sebastien Gubel.Amintim ca Dosarul Tel Drum de la DNA se bazeaza pe o investigatie OLAF care constata o frauda masiva cu fonduri europene in domeniul constructiei de drumuri si recomanda recuperarea integrala a 21 de milioane de euro. Una dintre fraude se refera la Tel Drum. Liviu Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei in privinta acordarii de contracte. Faptele ar fi fost comise in perioada in care era presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.