Dragnea, despre dezvaluirile facute de Rise Project despre fiul sau: DNA se pregateste acum sa intre si in familie?

"De ce trebuia sa-mi comunice mie? Ce? DNA-ul acum pregateste sa intre si in familie sa inteleg?", a spus Liviu Dragnea.Dragnea a sustinut ca fiul sau nu ii cere sfaturi in ceea ce priveste afacerile, iar in Tel Drum acesta nu are nicio functie. De asemenea, liderul social-democratilor a reiterat ca nu are nicio legatura cu firma Tel Drum si i-a intrebat pe jurnalisti daca "e atat de disperat DNA incat va pune sa puneti intrebarile astea?"."Nu-mi cere (sfaturi - n.red.), mai ales ca din cate stiu nu e nici director, nici administrator, nu are nicio functie executiva acolo, dar nu conteaza. De ce ma intrebati pe mine, sincer? Eu inteleg ca o firma a facut achizitii de la o alta firma, nu fiul meu. Si eu n-am nicio legatura cu firma Tel Drum.Ce nu se intelege aici? E atat de disperat DNA incat va pune sa puneti intrebarile astea? Are nevoie de alte informatii? Nu da DNA tot felul de informatii pe surse? Luati-le de acolo!", a acuzat liderul PSD.Potrivit unei anchete a jurnalistilor de la Rise Project, fiul liderului PSD a cumparat de la Tel Drum patru proprietati cu o suprafata totala de 3,9 hectare, la intrarea in Turnu Magurele . Printre acestea se numara si vila de protocol a Partidului Comunist.Valoarea totala a fost putin peste 100 de mii de euro, iar tranzactia a avut loc pe 9 ianuarie, inainte ca cererea de insolventa sa fie inregistrata la Tribunalul Teleorman.Cumparatorul acestor proprietati este, potrivit anchetei Rise Project, o firma in care fiul lui Liviu Dragnea detine 70% din actiuni.