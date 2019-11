Dupa 2 ani de la emiterea rechizitoriului, magistratii incep judecata in primul dosar Tel Drum: Probele au fost corect administrate

Acuzatiile

Dragnea, acuzat in dosarul Tel Drum II

Practic, magistratii pot incepe judecarea acestui caz. Procesul a stat in faza de Camera Preliminara aproape doi ani, cazul fiind trimis in judecata in decembrie 2017.Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce o hotarare similara daduse si Tribunalul Bucuresti la inceputul acestui an. Magistratii au constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriu, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala.Concret, instanta a respins contestatiile facute de inculpatii din acest dosar. "Respinge, ca nefondate, contestatiile formulate de inculpatii Pitis Petre, Neda Florea, Visan Mircea, Ion Florian, SC Tel Durm SA, SC WFA Impex SRL impotriva incheierii de sedinta din 11 ianuarie 2019 a Tribunalului Bucuresti-Sectia I Penala in dosarul nr. 48645/3/2017/a1", arata minuta instantei, potrivit portalului instantelor. Societatea Tel Drum si doi dintre directorii acesteia - Petre Pitis si Mircea Visan - au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie pentru folosirea de documente false, avand ca rezultat obtinerea ilegala de fonduri europene in cazul achizitionarii unei statii de asfaltare.De asemenea, un alt director al firmei, Florea Neda, precum si SC WFA Impex SRL si un reprezentant al acestei societati, Ion Florian, au fost trimisi in judecata pentru complicitate.Pe rolul DNA se mai afla un dosar, vizand activitatea Tel Drum, in care este cercetat Liviu Dragnea. Seful interimar al DNA, Calin Nistor, a precizat in aceasta saptamana ca acest caz ar putea fi solutionat pana la finalul anului 2019."Procurorul este independent pe solutie si pe activitatea de urmarire penala. Practic, despre dosarul Tel Drum, eu sper ca pana la sfarsitul anului procurorul de caz sa dea o solutie. Am avut o discutie cu seful de sectie si procurorul de caz. Probabil pana la sfarsitul anului va fi data o solutie in acel caz", a precizat Calin Nistor.I.S.