EXCLUSIV: Cum au fost prietenii lui Dragnea prinsi ca fac evaziune: "Ce dracu', is deputat, trimiteam garda, te faceau... masca!"

Cine sunt principali actori ai afacerii

Acuzatiile DNA

Cazul, pe rolul Inaltei Curti

"Conduce muierea, tu sa ma crezi"

"Vindem complexe la telefon..."

"Te faceam muci?!"

Comisionul de 2%

Ce a declarat unul dintre soferi

Dicutiile Fiscuci-Simionescu

"Vreau sa vindem un tractor mare"

"Desi, ca administrator, figura fiul meu, activitatea de administrare a firmei a fost realizata de mine, inclusiv semnarea documentelor privind realizarea tranzactiilor dintre Proinvest si Fan Speed, pe de o parte si Fan Speed si clientii finali ai utilajelor agricole, pe de alta parte.Fiind solicitat de procuror sa lamuresc cele aproape 300 de interceptari telefonice din care rezulta ca eu ma ocupam de activitatea curenta a firmei Sady Com in sensul ca discutam cu clientii, stabileam preturi si modalitatea de incasare si transmiteam angajatilor coordonatele livrarii unor produse, confirm ca am realizat o parte din aceste activitati".Declaratia apartine fostului deputat PSD de Teleorman, Adrian Simionescu (parlamentar in perioada 2012-2016) si a fost data pe 17 noiembrie 2017 la DNA, in dosarul in care acesta este judecat pentru efectuare de acte de comert incompatibile cu functia detinuta si complicitate la evaziune fiscala. Fostul parlamentar a recunoscut practic ca in timp ce era membru al Legislativului se ocupa si de afacerile personale, prin societatile pe care le controla: Fan Speed Nikopole (Bulgaria) si Sady Com Turnu- Magurele (Teleorman). El a recunoscut partial acuzatiile DNA din acet dosar.In acelasi dosar au mai fost trimisi in judecata cumnatul fostului parlamentar PSD, afaceristul Marian Fiscuci si firma controlata de acesta, Proinvest SRL Alexandria. Acuzatia DNA: evaziune fiscala.a fost vicepresedinte PSD Teleorman in perioada 2001-2012, fiind mana dreapta a lui Liviu Dragnea la conducerea organizatiei locale de partid. Politicianul a ocupat intre 2008 si 2009 functia de vicepresedinte al CJ Teleorman.este prieten din copilarie al lui Liviu Dragnea, donator constant la PSD, a figurat timp de 4 ani in actele Tel Drum. A fost primul proprietar al firmei Tel Drum. Fiscuci si Dragnea sunt prieteni vechi, cei doi au absolvit impreuna in 1980 Colegiul Unirea din Turnu Magurele. Fiscuci a cumparat actiunile Tel Drum la privatizarea din 2001.De altfel, in dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea, anchetat de DNA, Fiscuci este cercetat pentru constituirea unui grup infractional organizat. Practic, afaceristul ar fi devenit scriptic actionar majoritar al Tel Drum si a actionat si ca un interpus al liderului PSD in administrarea societatii comerciale. In realitate, cel care ar fi controlat firma era liderul PSD.este administrata de Marian Fiscuci. Potrivit cererii DNA depuse la Tribunalul Bucuresti, de blocare a lichidarii Tel Drum, o parte din societatile care au emis aceste instrumente de plata sunt societati care ar fi controlate de persoane apropiate de firma Tel Drum. Este vorba de persoane fizice care fac parte din grupul infractional organizat din care ar face parte din societatea Tel Drum. DNA da exemplu firmele Proinvest si Megacom Agregate. Potrivit unei dezvaluiri, Simionescu, prin firma Sady Com, a incasat de la Tel Drum peste 19 milioane de lei, iar Fiscuci, prin Proinvest, s-a alimentat cu peste 28 de milioane de lei. In paralel, Fiscuci a donat peste jumatate de milion de lei la PSD Teleorman, in timp ce Simionescu a contribuit cu 14.500 de lei.Potrivit procurorilor DNA, Simionescu si Fiscuci aduceau utilaje agricole din tari UE folosind o veriga fictiva, o firma bulgareasca pentru a evita plata TVA. Practic, utilajele erau importate de Proinvest Alexandria, dar erau vandute fictiv catre Fan Speed Nikopole (tranzactie intracomunitara, operatiune scutita de TVA). Din Bulgaria erau reintroduse in tara pentru a fi livrate clientilor. Acestia erau identificati anterior si cu ei se negociase deja vanzarea utilajelor, inca de cand acestea erau proprietatea Proinvest sau urmau sa devina proprietatea acesteia.Tranzactiile comerciale dintre Fan Speed Nikopole si firmele din Romania erau scutite de TVA intrucat aveau regim de tranzactii intracomunitare. Pentru a se putea demonstra in documente asa zisa "tranzactie intracomunitara" care permitea deducerea TVA, utilajele erau transportate in mod formal in Bulgaria, pentru cateva zeci de minute, de cele mai multe ori, sau maxim 24 de ore. Potrivit DNA, prejudiciul adus statului in acest caz, este de 5,6 milioane de lei lei, reprezentand TVA de plata pe care ar fi trebuit sa-l achite Proinvest Alexandria.Dosarul se judeca la Inalta Curte de Casatie si Justitie, deoarece Simionescu a facut o parte din acuzatii in perioada mandatului de parlamentar. Datele sunt din dosarele de urmarire penala aflate pe masa magistratilor. Printre cele mai relevante probe sunt peste 500 de interceptari telefonice, care ii au ca protagonisti pe Simionescu si Fiscuci.Alte probe constau in declaratii ale unor martori, angajati ai firmelor Proinvest, perchezitiile infomatice si actele de control ale inspectorilor ANAF, care dovedesc relatiile fictive, mii de docuemnte financiare si o comisie rogatorie din BulgariaAdrian Simionescu a iesit fictiv din functia de administrator, pentrua a evita incompatibilitatea in perioada in care era deputat (2012-2016). Politicianul i-a pus pe fiul sau si pe sotia sa in functia de administrator, dar in realitate el a continuat sa se ocupe de ambele firme. "Desi, ca administrator, figura fiul meu, activitatea de administrare a firmei a fost realizata de mine, inclusiv semnarea documentelor privind realizarea tranzactiilor dintre Proinvest si Fan Speed, pe de o parte si Fan Speed si clientii finali ai utilajelor agricole, pe de alta parte. ""Confirm cele intrebate de procuror, in sensul ca in perioada de monitorizare, impreuna cu sotia mea m-am ocupat de activitatile curente ale firmei Sady Com. Fiind intrebat de procuror daca in perioada monitorizata am desfasurat activitati specifice de administrator, in sensul celor prevazute in legea 31/1990, raspunsul meu este ca da, o parte dintre aceste atributii specifice functiei de administrator au fost indeplinite de mine, iar celelalte de sotia mea", a marturist Simionescu.Potrivit interceptarilor, Simionescu era relaxat, si povestea partenerilor de afaceri ca sotia sa este doar un paravan in firma.Nu, ca eu nu am voie doar Fanica (sotia deputatului-n.red.), ca eu teoretic nu mai sunt la firma. Cu toate ca le pun... (expresie triviala- nota DNA), daca sunt actionar nu trebuie sa ma duc si eu in interes de servici pana la urma... legea lui ANI (expresie triviala- nota DNA)... sunt actionar suta la suta, dar nu mai sunt administrator, stii, eu pa cine oi pacali, da' asta suntem (ironic - nota DNA).Asa facem legile, ca sa...Da, deci eu sunt actionar suta la suta, dar nu mai conduc eu, conduce muierea, tu sa ma crezi (tonul este ironic - nota DNA).Da. Corect.Adrian Simionescu nu se sfia sa negocieze contracte, una din afacerile sale era de comercializarea de ingrasaminte, chiar daca teoretic era parlamentar. Discutia este din 26 august 2014.Da, va rog!Buna ziua! Ce faceti, domnu' deputat?Vindem complexe la telefon...He-he!"18 46" deocamdata si vedem daca vindem "20 20 0".Asa... "20 20 0" se-ncarca si vine... ma rog, in cateva zile, cat a facut... asta, masina... vagonu' de complexe?3 zile, daca e cu... luna, 5. Depinde cum cade duminica.Deci... se-ncarca.Deci... pret!Pret... 1.715.1.715 pe 500, da? Cat se pune pe vagon?"In alte cazuri, Adrian Simionescu se lauda cu functia sa de deputat. De exemplu, o discutie din 24 iulie 2017, atunci cand Adrian Simionescu ii solicita unui partener de afaceri sa semneze niste contracte pentru livrarea produselor de catre Sady Com.Trimite, ma, si mie contractele alea, semnate macar, ti-am trimis si factura aia...Ma, sefu', io trimit banii pe dobanda! Nu mai semnez contractu', ca poate mata cine stie ce-ai in gand, sa ma dai pe la tribunale, sa... chestii de-astia. Io-ti trimit banii aia, dobanda, penalizare...Ba, ba, ba, ba! Ba, tu semneaza, ma, contractu', ca nu pot sa-ti fac penalitati! Ce dracu', ma bagi in boala aia grea?!A... nu, ca mata, cine stie ce-ai in gand, vrei sa ma dai in judecata, dupa aia de dau in altele! Lasa, trimit banii...Io am facut asa ceva vreodata, n-ai minte? Pai daca vroiam, nu-ti bagam biletu' la ordin si te faceam muci?! Ce dracu', is deputat, trimiteam garda, te faceau... masca! Io fac de-astia...?Stiu, stiu, da'...Pai cum sa... tu asculta-ma ce-ti spun! Semneaza contractu' sa pot sa fac factura de penalitati! Ma ia Fiscu' dupa aia!V-o semnez io dupa aia, nu e problema! Ca mai stii ca... stampilam din urma, n-o sa mai... Io va dau banii, stati linistit ca va dau banii! Io chiar acuma, deci... tot ce bani, tot ce strang, vi-i dau dumneavoastra, ca nu prea mai am de dat in alte parti.Pai stiu, ma, da' io cum ti-am facturat penalitati, tampitule, daca io n-am factura de penalitati?Lasa ca-ti dau io contractu' semnat, deci o sa vi-l dau, deci va promit c-o sa vi-l dau si semnat, da' nu acuma, nu, lasati-ma ca mata... ma tragi pe la tribunale, dupa aia dau in altele!".Una din angajatele Proinvest a aratat in declaratia de martor ca firma se ocupa de gasirea clientilor, amatori de utilaje, si a descris cum se faceau tranzactiile fictive cu ferma fostului deputat din Bulgaria.- "arat ca aceste utilaje agricole erau transportate, fie prin intermediul unor agenti economici sau, ulterior, chiar de catre autovehiculele Proinvest. Utilajele agricole erau duse in Bulgaria la Nikopole. Este adevarat ca dupa ce ajungeau in Bulgaria la Nikopole utilajele agricole erau aduse in Romania in aceeasi zi sau a doua zi, fiind livrate clientilor finali. Nu cunosc de ce se realiza acest circuit al utilajelor agricole pe ruta Romania-Bulgaria-Romania in aceeasi zi sau a doua zi... Banuiesc ca acest circuit a fost pus in aplicarea deoarece existau clienti care nu doreau sa plateasca TVA";- "cu privire la utilajele agricole care, in perioada 2012-2014 au intrat in proprietatea Proinvest arat ca majoritatea acestora, in proportie de 70 sau 80%, au fost vandute de Proinvest catre Fan Speed".- "din cate cunosc, adaosul comercial pe care Fan Speed il adauga in urma revanzarii utilajelor luate de la Proinvest, catre destinatarii finali din Romania, era in jur de 2%".Unul dintre soferii Proinvest a povestit cum decurgeau transporturile utilajelor in Bulgaria si cum acestea erau reintroduse in Romania. SI alti soferi au dat declaratii similare.- "cu privire la relationarea comerciala dintre Proinvest si Fan Speed arat ca in perioada 2012-2014 am efectuat in jur de 20 de transporturi de utilaje agricole";- "ca procedura, aceste transporturi le efectuam in felul urmator: plecam din Alexandria de la Proinvest de unde luam CMR-ul si factura catre Fan Speed, ajungeam in Bulgaria pe la Turnu Magurele de regula, dar au fost si situatii cand am trecut pe la Zimnicea. In Bulgaria stateam undeva in afara orasului Nikopole circa 30 sau 45 de minute, dupa care ma intorceam in Romania cu factura si CMR-ul de la Fan Speed catre clientul final din Romania. De regula, factura si CMR-ul de la Fan Speedcatre clientul final din Romania le luam inainte de a trece granita de la Turnu Magurele, de la firma de constructii a lui Simionescu Adrian. Precizez ca niciodata nu am stat peste noapte in Bulgaria, toate transporturile fiind efectuate pe ruta Romania-Bulgaria-Romania in aceeasi zi. Au fost si situatii in care m-am intors pe la Ruse-Giurgiu sau Zimnicea, in functie de locatia beneficiarului final";- "nu am fost niciodata, cu ocazia transporturilor despre care am facut vorbire la sediul Fan Speed din Nikopole. Arat ca parcarile in care stateam, cat stationam pe teritoriul bulgar, erau parcari publice".Potrivit datelor de la Inalta Curte, Marian Fiscuci a dat o sigura declaratie in acet dosar, la momentul aducerii la cunostinta a invinurii, uterior prevalandu-se de dreptul la tacere. In esenta, el a explicat ca a optat pentru a realiza tranzactiile cu utilaje agricole prin intermediul firmei Fan Speed pentru a nu se plati TVA, dar a negat acuzatiile procurorilor."Consider ca nu am prejudiciat bugetul de stat prin faptul ca am vandut utilajele agricole ce intrau in proprietatea mea, in Bulgaria, si in acest fel firma mea nu a platit TVA", a explicat, la DNA, Fiscuci.Inclusiv Fiscuci si Simionescu au fost inregistrati atunci cand discutau despre tranzactiile prin Bulgaria.In Bulgaria, se face declaratia pe baza facturii pana pa 15, la facturile care au venit pana-n 15 si pana pa 15, luna viitoare, la facturile care au venit dupa 16.... data. Aia demonstreaza ca ai TVA, ca d-aia o faci p-aia, ca sa nu platesti TVA, sa te-nscrii acolo ca n-ai platitor de TVA la facturile cu pricina.Da...Dup care, intracomunitar, bulgaru' socoteste cand utilaju' a aparut. E... (n.l. neinteligibil) la modu': ba, ti-a facturat Fiscuci! Da' utilaju' a venit in Bulgaria?Pai...Cat am lucrat cu PROINVEST-u' era simplu, factura cu utilaje erau in aceeasi zi, daca ti-aduci aminte.Da, ma, da.Da. Acuma el zice asa: dom'le, mie tre' sa-mi demonstrezi ca... utilaju' care s-a facturat, nu stiu ce firma, da' nu ma intereseaza pa mine ca e CLAAS, ca e dracu', ca e lacu', a venit in Bulgaria si exista undeva.Dac-a venit factura pa 15 sa zicem si utilaju' vine pa 20, ce solutie...? Intreb, ca idee, asa, ca vorbim...Singura solutie este CMR-u' pa care... depozitaru', in cazu' nostru, Holeman, ca nu le-avem la noi in curte, demonstreaza ca utilaju' ala este in Bulgaria.Marian Fiscuci: Da, dom'le, stai un pic, ca io acum intreb teoretic. Deci ti-apare factura pa 15 sau pa 14 si utilaju' apare cu CMR pa 20.Cei doi discutau punctual si pe anumite utilaje vandute.Vreau sa vindem un tractor mare, Xerion 5000 se numeste.Asa, da.Putem sa-i facem contract omului si sa-i facem o proforma in baza careia sa plateasca un avans, sa agatam clientu'?Bineinteles! Pai da' proforme stie sa faca fata (angajata Proinvest -n.red.), are tot ce-i trebuie si face contract in care-i spune ca-i da proforma cu avans si face proforma doar pe avans. Noi de obicei faceam proformele pe toata suma. A, tu vrei factura fiscala proforma?!Nu, nu, nu, domne, nu! Eu vreau sa-ncasezi un avans, pa mine atat ma intereseaza, sa fiu sigur de client.Da, ma, stie... stie Alina metoda... stie Alina metoda...