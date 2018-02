EXCLUSIV DNA acuza ca firma Tel Drum si-ar fi regizat insolventa

Intalnirea de la Tel Drum

De ce atata graba?

Scrisoarea lui Petre Pitis

Restante de 10 milioane de lei

Pe ce s-a pus sechestrul

Reactia DNA

Firme legate de grupul Tel Drum

Atrage atentia asupra lichidatorului judiciar

De ce s-a decis intrarea in insolventa

Bunurile Tel Drum, inventariate

a studiat dosarul de insolventa a firmei Tel Drum aflat pe rolul Tribunalului Teleorman. Firma a avut in ultimii ani contracte uriase cu statul, cu administratia locala sau finantate din fonduri europene. Surprinzator, pe fondul a doua anchete DNA, actionarii au cerut insolventa.Totul incepe pe 6 ianuarie 2018, ora 14:30. Atunci, actionarii Tel Drum s-au intalnit pentru a discuta situatia delicata a companiei. Cel care a facut solicitarea era chiar directorul general al societatii, Petre Pitis, cel care detine in acte 54,006% din actiunile firmei.La Adunarea Generala au participat si ceilalti actionari: Liviu Lucian Dobrescu (43,999%), Marinela Panaitov (0,665%), Florea Neda (0,665%) si Mirela Costache (0,665%).Toti actionarii au votat in unanimitate pentru deschiderea procedurii de insolventa, iar de intreaga procedura a fost delegat sa se ocupe Petre Pitis. In aceeasi zi, Pitis a trimis o notificare catre Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili in care anunta intentia de a intra in procedura insolventei.Pe 17 ianuarie 2018, procurorii DNA au pus firma sub acuzare pentru constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu. Masura a fost luata in dosarul in care liderul PSD este cercetat ca ar fi in spatele societatii. Liviu Dragnea este acuzat in acest caz de grup infractional organizat, fraude europene si abuz in serviciu. In aceeasi zi, Petre Pitis a trimis o adresa la Tribunalul Teleorman in care cere instantei intrarea in insolventa. El solicita ca administrator judiciar sa fie numita firma Casa de Insolventa Transilvania (CITR) Filiala Ilfov SPRL.Nu era prima data cand Tel Drum avea probeleme la DNA. Acestea s-au acutizat din decembrie 2017. Pe 12 decembrie 2017, procurorii au pus sechestru asigurator pe suma de 4,1 milioane de lei, intr-un dosar in care Tel Drum era acuzata de fraude europene. Banii au fost opriti intr-un cont bancar pana la finalizarea procesului. Societatea a fost trimisa in judecata in acest caz pe 27 decembrie 2017.Printre oficialii companiei inculpati erau si reprezentantii companiei: Petre Pitis, Mircea Visan si Florea Neda.Directorul general al Tel Drum, Petre Pitis, arata in hartiile depuse la Tribunalul Teleorman ca societatea activeaza din 1998. Firma a fost initial regie autonoma, controlata de CJ Teleorman, iar ulterior a fost transformata in societate pe actiuni, principala activitate fiind cea de lucrari de constructii a drumurilor si podurilor."Activitatea a decurs bine, insa la data de 20 decembrie 2017 prin Adresa nr. 1***** a Unicredit Bank, ca banca finantatoare a activitatii curente, in urma scandalurilor mediatice referitoare la societate si a instituirii sechetrului asigurator, a decis in mod unilateral rambursarea anticipata cu 10 zile inainte de scandenta, a liniilor de credit si a plafonului de factoring (finantarea facturilor comerciale cu plata la termen-n.red.).De la acea data, societatea nu mai are lichididati ca sa-si acopere platile si a fost inregistrata in Centrala Incidentelor de Plata majore, ca urmare a lipsei de disponibil, motiv pentru care s-a decis intrarea in procedura generala a insolventei", se arata in cererea de intrare in insolventa, semnata de Petre Pitis.Potrivit directorului general al Tel Drum, firma se afla in incetare de plati, neputand acoperi debitele scadente pe care le inregistreaza la bugetul de stat, asociati, institutii de credit si furnizori, restantele depasind suma de 10.000.000 de lei."Astfel, cum se poate observa, starea de insolventa este vadita si caracterizata de lipsa totala a disponibilitatilor banesti, motiv pentru care formulam prezenta cerere", a concluzionat Petre Pitis.Potrivit datelor prezentate instantei, Tel Drum a avut in 2016 un numar de 696 de salariati. Profitul brut in acel an a fost de 3 milioane de lei, iar cel net de 2,1 milioane de lei. Cifra de afaceri: 223 de milioane de lei.Dupa ce s-a depus cererea de insolventa, alte doua firme au facut o cerere similara: Aversa Manufacturing, care are creante de recuperat de la Tel Drum in valoare de 4,8 milioane de lei si firma de paza Europrotect Security, care are de recuperat de la Tel Drum suma de 1,2 milioane de lei.Pe 25 ianuarie 2018, un politist de la DNA s-a prezentat la sediul Tel Drum din Alexandria. Motivul: pentru a pune sechestru asigurator pe bunurile mobile si imobile ale companiei pana la concurenta sumei de 32,1 milioane de lei, in dosarul in care este implicat si Liviu Dragnea.Politistul a anuntat conducerea Tel Drum ca a fost pus sechestru asigurator pe trei imobile detinute de Tel Drum: doua in strada Viilor- 5.914 mp si 4.384 mp, pe care se aflau mai multe cladiri ale companiei- ateliere, turnatorie etc si unul pe strada Abatorului- in suprafata de 210.932 mp, pe care se aflau un turn cu apa, bazine cu apa, hale, centrala termica, magazii etc.Pe 25 ianuarie 2018, procurorii DNA au cerut Tribunalului Bucuresti luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice Tel Drum.Instanta a admis solicitarea DNA. Hotararea nu este motivata. Cererea DNA de la Tribunalul Bucuresti a fost trimisa si la Tribunalul Teleorman, pentru ca judecatorul sindic sa aiba o analiza completa a cazului."Exista suspiciunea rezonabila ca aceasta actioneaza cu rea-credinta, in vederea sustragerii de la tragerea la raspundere penala", arata procurorul DNA.Anchetatorii au analizat cec-uile si biletele la ordin fara acoperire emise de Tel Drum, in baza documentelor emise de BNR. Concluzia, in cazul a 97 de incidente de plata inregistrate, mai mult de 90 dintre instrumentele de plata au fost emise dupa ce Tel Drum cunostea ca exista o solicitare de restituire anticipata si ulterior momentului in care cunoastea ca au fost dispuse masuri preventive."Alegerea acestei modalitati de a crea aparenta unei stari de insolventa si care subliniaza lipsa de buna credinta a inculpatului (Tel Drum -n.red.) este evidentiata de faptul ca in perioada anterioara emiterii acestor instrumente de plata, societatea nu a avut alte inscrieri de refuz, ceea ce denota ca reprezentantii acesteia cunosteau modalitatile prin care se putea derula in mod eficient activitatea comerciala, ca in mod intentionat au emis intrumentele dupa ce au luat la cunostinta atat faptul ca s-a dispus o masura asiguratorie, cat si faptul ca unitatea bancara dorea rambursarea anticipata, putand lesne sa intuiasca care vor fi efectele actiunilor de emitere in cascada a instrumentelor de plata", arata DNA.Aceste instrumente de plata "in mod neobisnuit" au o scadenta cu termen foarte scurt si sunt introduse la plata la cateva zile dupa emitere sau chiar in aceeasi zi.Uzanta comerciala este de prevedere a unui termen de 30 de zile. In multe cazuri este vorba de sume mici, cateva mii de lei sau zeci de mii de lei, "putandu-se trage concluzia ca unul din aspectele vizate este chiar intrarea in incidenta de plata si nu plata creantelor".O parte din societatile care au emis aceste instrumente de plata sunt societati care ar fi controlate de persoane apropiate de firma Tel Drum. Este vorba de persoane fizice care fac parte din grupul infractional organizat din care ar face parte din societatea Tel Drum. DNA da exemplu firmele Proinvest si Megacom Agregate.In plus, la momentul aplicarii sechestrului pe suma de 4,2 milioane de lei, Tel Drum mai avea in alte conturi disponibilitati de peste 1 milion de lei, bani care ar acoperi de doua ori valoarea totala a incidentelor de plata."De asemenea, consideram ca in cauza este relevant pentru pozitia procesuala a inculpatului Tel Drum SA si pentru aprecierea bunei-credinte si faptul ca acesta a propus in mod expres numirea in calitatea de administrator judiciar provizoriu a unei societati, respectiv CITR Filiala Ilfov, ai carei reprezentanti sunt cercetati si trimisi in judecata in legatura cu fraudarea procedurilor de insolventa si lichidare frauduloasa a persoanelor juridice, aspect usor de verificat din surse deschise", mai arata DNA. Dupa cum am aratat, Tribunalul Bucuresti a oprit dizolvarea/lichidarea Tel Drum.Tribunalul Teleorman a explicat de ce a decis intrarea Tel Drum in insolventa, chiar daca Tribunalul Bucuresti a oprit lichidarea/dizolvarea societatii."Masurile asiguratorii dispuse in cadrul procesului penal nu sunt incompatibile cu procedura insolventei. Acesta din urma are scopul de a asigura acoperirea pasivului debitorului ori redresarea activitatii acestuia, printr-o procedura colectiva, in vreme ce masurile asiguratorii penale au scopul de a preveni ascunderea, distrugerea, instrainarea sau sustragerea de la urmarire a bunurilor care pot face obiectil confiscarii speciale sau al confiscarii extinse ori care pot servi la garantarea executarii pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a repararii pagubei produse prin infractiune", arata Tribunalul Teleorman.Instanta mai arata ca, atata timp cat procedura insolventei se deruleaza sub coordonarea unui administrator/lichidator judiciar si sub controlul judecatorului-sindic, nu s-ar putea considera ca aceasta ar putea genera conditii favorabile pentru ascunderea, distrugerea, instrainarea sau sustragerea de la urmarire a unor bunuri ale debitoarei."Deschiderea procedurii insolventei nu produce niciun efect asupra masurii asiguratorii dispuse de catre organele de urmarire penala, aceasta urmand a ramane in fiinta pana la ridicarea sa de catre procuror ori instanta penala.Conturile deja sechestrate raman sechestrate, deschiderea procedurii insolventei avand doar scopul de a crea cadrul necesar fie reorganizarii activitatii debitoarei, fie lichidarii activitatii acesteia, cu luarea in considerare, in conditiile legii si a drepturilor statului ori ale persoanelor vatamate in cadrul procedului penal", mai arata Tribunalul Teleorman.In concluzie, judecatorul sindic a apreciat ca, la momentul formularii cererii de declansare a procedurii generale a insolventei in vederea reorganizarii activitatii, Tel Drum nu detine in conturi sume de bani disponibile pentru a-si achita datoriile exigibile.Instanta a acordat prioritate solicitarii Tel Drum, in vederea numirii provizorii a administratorului judiciar propus de acesta, societatea CITR Filiala Ilfov. Societatea a fost cea care a propus practicianul in insolventa."Nefiind investita in procedura necontencioasa cu solutionarea cererilor creditorilor, instanta nu poate da curs cererilor creditorilor de desemnare a administratorului judiciar propus de fiecare dintre acestia,..., acestia putandu-si exercita optiunea in prima adunare a creditorilor", mai arata Tribunalul Teleorman.Instanta a pus in vedere societatii CITR Filiala Ilfov ca in 60 de zile de la data sentintei sa inventarieze bunurile Tel Drum. In luna aprilie, creditorii Tel Drum urmeaza sa aiba o prima intalnire. Urmatorul termen din proces a fost stabilit pe 23 mai 2018. Decizia poate fi contestata.