Firma Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a primit un contract de 40 de milioane de lei de la CJ Teleorman

Cum a impartit contractul CJ Teleorman

Care este cel mai mare contract subsecvent

"Are bani de xerox"

Ziare.

com

Este vorba de un acord-cadru de circa 40 de milioane de lei, iar banii vor fi platiti agentilor economici selectati in contracte subsecvente ce vor fi incheiate pe viitor.Societatea Tel Drum este in stare de insolventa si este trimisa in judecata pentru fraude cu bani europenei Procurorii DNA mai au pe rol o ancheta, in care acuza ca societatea ar fi controlata prin interpusi de catre liderul PSD, Liviu Dragnea.Tel Drum este acuzata de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu. La solicitarea DNA, magistratii de la Tribunalul Bucuresti au decis interzicerea procedurii de dizolvare sau lichidare a societati Tel Drum.Consiliul Judetean Teleorman este condus de Danut Cristescu (PSD), care a ocupat anterior functia de vicepresedinte al CJ Teleorman. Institutia locala nu s-a constituit parte civila in dosarul Tel Drum, in care este pus sub acuzare si Liviu Dragnea.CJ Teleorman a impartit acordul-cadru in doua loturi: Intretinere imbracaminti asfaltice si tratamente bituminoase (lotul 1) si intretinere drumuri pietruite (lotul 2).1. SC Tel Drum SA Alexandria (fara subcontractanti) cu o propunere financiara de 14.485.891,84 lei, fara TVA;2. SC Strabag SRL Bucuresti (fara subcontractanti) cu o propunere financiara de 17.162.530,54 lei, fara TVA.1. Asocierea SC Hidro Inter SRL Alexandria - SC Via Strade International SRL Bucuresti (fara subcontractanti) cu o propunere financiara de 16.445.095,40 lei, fara TVA;2. SC Tel Drum SA Alexandria (fara subcontractanti) cu o propunere financiara de 17.320.615,90 lei, fara TVA.Pentru cele doua acorduri cadru, pe durata celor 48 de luni, se vor incheia cate patru contracte subsecvente cu agentii economici selectati, in baza ofertei financiare depuse. Criteriul de atribuire a fost cel mai bun raport calitate-pret.Potrivit anuntului de participare, valoarea totala a acordului este de 39.204.831, de lei fara TVA.- Intretinere imbracaminti asfaltice si tratamente bituminoase:- valoarea minima estimata a acordului cadru este de 9.030.310 lei, fara TVA;- valoarea maxima estimata a acordului cadru este de 17.489.210 lei, fara TVA;- se vor incheia 4 contracte subsecvente;- estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru: 5.355.829 lei, fara TVA.- Intretinere drumuri pietruite:- valoarea minima estimata a acordului cadru este de 13.682.635 lei, fara TVA;- valoarea maxima estimata a acordului cadru este de 21.715.621 lei, fara TVA;- se vor incheia 4 contracte subsecvente - estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru: 5.742.343 lei, fara TVA.Consilierul local de la Sectorul 1, Clotilde Armand (USR), a sesizat marti seara ca CJ Teleorman a atribuit contractele Tel Drum. Politicianul l-a ironizat pe Liviu Dragnea, care se plangea ca fotocopiile de pe dosarul de ancheta de la DNA sunt costisitoare."Noutati din Statul Paralel: Firma Tel Drum castiga inca 2 contracte in valoare de peste 37 milioane lei de la Consiliul Judetean Teleorman (atribuite in data de 19.03.2018).Inteleg ca dl Dragnea nu are bani de xerox pentru dosarul de la DNA iar societatea Tel Drum a cerut recent insolventa.Sa nu uitam ca Tel Drum a primit peste 200 de milioane de euro, in cinci ani, din contractele cu statul", a scris Armand.