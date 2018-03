Fost consilier din Teleorman: Kilometrul asfaltat de Tel Drum avea doar 800 de metri

"S-au modificat bornele kilometrice"

Fostul prefect a confirmat neregulile

Acuzatiile DNA

Legatura Tel Drum-Euro Construct

Reabilitarea DJ 701 (limita - Dambovita Gratia - Poeni - Silistea - Scurtu Mare - Slavesti - Ciolanesti - Zabreasca - Dobrotesti) a fost realizata in perioada 2008-2009 si este acum anchetata de DNA in dosarul Tel Drum, in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, fraude europene si abuz in serviciu. Este una dintre lucrarile publice realizate de Tel Drum, care au fost anchetate de OLAF, alaturi de DJ 506 Cervenia-Vitanesti-Babaita.Consiliul Judetean Teleorman a fost condus in perioada 2000-2012 de actualul lider PSD, Liviu Dragnea.Un fost consilier judetean a declarat pentru publicatia locala, sub protectia anonimatului, de ce ar fi fost micsorate bornele kilometrice."Drumurile judetene din judet, investigate de OLAF, constituie un subiect inca plin de povesti nestiute. Stiti ce au facut? Au modificat bornele kilometrice si le-au facut de 800 de metri, nu de un kilometru. Efectiv, acolo ei au facut pe hartie un drum mai lung decat in realitate, ca sa poata fura mai mult", a declarat consilierul judetean.Surse judiciare au explicat pentruca in cadrul anchetei de la DNA sunt verificate inclusiv aceste aspecte.Teodor Nitulescu, fostul prefect al judetului Teleorman in perioada 2009-2012, cel care verifica contractele pentru legalitate, a confimat informatia. El a declarat ca exista o diferenta de lungime de 6-7 kilometri."Situatia e foarte simpla. In domeniul public, DJ 701 are o lungime, in realitate el are una mai mica. Vorbim de o diferenta de 6-7 kilometri. A fost asa: cand au facut proiectul, ei au fost nevoiti sa-l faca pe cel din documentele oficiale. Si-au dat seama, de fapt, ca drumul era mai scurt.In mod corect, ei ar fi trebuit sa modifice datele. Puteau trimite la Guvern pentru a cere sa modifice lungimea drumului. Numai ca eu banuiesc ca, dupa ce au depus proiectul si acesta a devenit eligibil, n-au mai avut timp sa faca asta. E chiar suspect de ce au procedat ilegal, cand puteau sa actioneze legal. Ei au furnizat informatii false ca sa obtina bani europeni", a precizat Nitulescu, pentruFostul prefect a aratat ca, inainte de aparitia semnalului in presa cu aceste drumuri, au aparut niste hotarari de consiliu judetean, care isi propuneau sa modifice lungimea unor drumuri, printre care si DJ 701.El ar fi atacat in contencios aceste hotarari, fara sa stie ca proiectul ar fi fost cu date falsificate."Actiunea Prefecturii a suspendat acele hotarari, deci actiunea prefectului a zadarnicit ascunderea probelor care aratau datele false. Aceste modificari au aparut in urma discutiei pe care a avut-o Dragnea cu Razvan Murgeanu la Buftea. Razvan Murgeanu a recunoscut la DNA ca de aia s-a dus, sa le atraga atentia ca aceasta informatie venise pe filiera Ministerului Dezvoltarii.Or, Elena Udrea, al carei sot participase la realizarea acestei lucrari, l-a trimis pe Murgeanu sa-l avertizeze pe Dragnea. Ea se astepta atunci sa vina OLAF in control. De aceea, au pus asa bornele, pentru ca insumate sa le dea distanta din hotararea de Guvern. Daca veneau aia la masuratori, ar fi constatat ca ei au furnizat informatii false. Pentru ca au facut-o in detrimentul altora, care erau corecti", a explicat Nitulescu.Potrivit acuzatiile facute publice de DNA, in cursul anului 2008, in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, cu ajutorul lui Mugur Bataus si Victor Piperea, fucntionari in cadrul CJ Teleorman, care ar fi asigurat falsificarea si inlocuirea documentelor, ar fi folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false si inexacte, astfel incat firma Tel Drum SA sa castige un contract de reabilitare a 55 km de drum judetean DJ 701 (limita - Dambovita Gratia - Poeni - Silistea - Scurtu Mare - Slavesti - Ciolanesti - Zabreasca - Dobrotesti), in valoare de 114.263.011 lei, dintre care suma de 13.772.603 euro provenea din fonduri europene.Potrivit datelor oficiale din Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), in perioada 2009-2011, Consiliul Judetean Teleorman a atribuit asocierii Tel Drum SA - Euro Construct Trading 98 un numar de 3 contracte de lucrari de reabilitare a drumului judetean 701, tronsonul limita judet Dambovita - Gratia-Poeni - Silistea - Scurtu Mare -Slavesti - Ciolanesti- Zambreasca - Dobrotesti (55 km), potrivit unei dezvaluiriFirma Euro Constuct Trading 98 este una dintre companiile care au castigat o serie intreaga de contracte publice de lucrari, in special in domeniul infastructurii rutiere. Compania era controlata de oamenii de afaceri Dan Besciu si Sorin Vulpescu, patronii restauratului Golden Blitz, facut celebru de fostul presedinte Traian Basescu, care lua masa acolo.Presa a scris in mai multe randuri ca Besciu si Vulpescu sunt apropiati ai omului de afaceri Dorin Cocos, fostul sot al Elenei Udrea. Cei trei oameni de afaceri, grupati de presa in asa-numitul grup Golden Blitz, se cunosteau inca din tinerete, din perioada comunista si au si avut diverse afaceri impreuna, din cate a scris de-a lungul vremii presa.