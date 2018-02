Inalta Curte a respins cererea de ridicare a sechestrului pe bunurile firmei Tel Drum

Ziare.

"Respinge, ca nefondata, contestatia declarata de suspecta persoana juridica SC Tel Drum SA impotriva Ordonantei de instituire a masurilor asiguratorii nr.986/P/2014 din 16 ianuarie 2018 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie", se precizeaza in minuta deciziei.La termenul anterior, din 31 ianuarie 2017, un avocat al companiei Tel Drum a solicitat recuzarea judecatorului Valentin Horia Selaru, pe motiv ca magistratul s-ar mai fi pronuntat in acest dosar, insa cererea a fost respinsa.Pe 17 ianuarie, DNA a anuntat ca a pus sechestru asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale SC Tel Drum SA, precum si poprire asupra sumelor de bani existente sau care urmeaza a fi virate de terti, cu orice titlu, in conturile bancare detinute de aceasta, pana la concurenta sumei de, reprezentand suma foloaselor necuvenite si suma cu care s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale catre stat.Tot atunci, procurorii au extins urmarirea penala fata de compania Tel Drum pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul.Initial, in noiembrie 2017, compania Tel Drum a fost pusa sub acuzare pentru savarsirea mai multor infractiuni, intre care obtinerea nelegala, pe baza de documente false, a unor finantari din fonduri europene, pentru lucrari de reabilitare de drumuri judetene din judetul Teleorman. Liviu Dragnea este urmarit penal in acest dosar pentru constituire de grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte care ar fi fost savarsite in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.