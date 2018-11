Judecatorii cer DNA sa comunice daca ofiterii SRI au strans probe in dosarele Tel Drum-Dragnea si Belina-Shhaideh

Solicitare facuta de Shhaideh

Cazul Belina

Judecatorii vor sa stie daca ofiterii SRI au participat al strangerea de probe in alte doua anchete, una dintre acestea este cea privind cazul Liviu Dragnea - Tel Drum.Politicianul este acuzat ca s-ar afla in spatele societatii Tel Drum. Acuzatiile: doua infractiuni de abuz in serviciu, doua de frauda cu fonduri europene si constituire de grup infractional organizat.Solicitarea a fost facuta de Sevil Shaidehh (fost vicepremier) si de Ionela Stoian, fost director in cadrul Ministerul Dezvoltarii, judecate in Dosarul Belina, caz aflat in faza de Camera Preliminara, iar Tribunalul Bucuresti a admis-o."Dispune emiterea unei adrese catre Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie pentru a comunica daca in dosarul penal nr. 218/P/2017 au fost obtinute probe prin procedee sau mijloace probatorii la care au participat si lucratori ai Serviciului Roman de Informatii.In caz afirmativ, organul de cercetare penala are obligatia de a identifica mijloacele/procedeele probatorii astfel obtinute, de a detalia implicarea Serviciului Roman de Informatii si de a mentiona daca in cuantumul cheltuielilor judiciare efectuate in timpul urmaririi penale apreciate prin rechizitoriu la cuantumul de 90.000 de lei au fost incluse si de cele ocazionate de colaborarea dintre cele doua institutii.Solicitarea vizeaza inclusiv procedee sau mijloace probatorii administrate in dosarele penale 665/P/2017 si 986/P/2014 ale Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie folosite pentru a sustine invinuirea adusa inculpatilor din dosarul penal nr. 218/P/2017 din 25 mai 2018 al Ministerului Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie," este minuta instantei. In Dosarul Belina s-a dispus trimiterea in judecata a cinci persoane, respectiv fostul vicepremier Sevil Shhaideh, la data presupuselor fapte secretar de stat in cadrul Ministerului Dezvoltarii, Ionela Stoian, fost director in acelasi minister, Adrian Ionut Gadea, fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, Mariana Sanda Gheorghiu, asistent registrator in cadrul Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alexandria, si Rodica Gusa, tot asistent registrator in aceeasi institutie.Sevil Shhaideh este acuzata de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave.