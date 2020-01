Judecatorii resping cererea lui Dragnea, care voia ca Inspectia Judiciara sa-i ancheteze procurorul din dosarul Tel Drum

Care sunt motivele lui Dragnea

Decizia poate fi contestata cu recurs, potrivit portalului instantelor. Concret, Dragnea a solicitat anularea unei rezolutii a Inspectiei Judiciare, prin care una dintre plangerile facute impotriva Alexandrei Lancranjan a fost inchisa. Inspectia Judiciara a clasat plangerea lui pe 24 iunie 2019.Dragnea se plangea ca procurorul ar fi dat dovada de rea-credinta in timpul anchetei sale, fapt ce ar fi dus la vatamarea drepturilor lui procesuale.Fostul presedinte al Camerei Deputatilor este cercetat de DNA in dosarul Tel Drum, pentru constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si frauda cu fonduri europene.Fostul lider al PSD se plange ca procurorul de caz ar fi efectuat cercetari in cazul Tel Drum, solicitari de inscrisuri si audieri de martori, desi infractiunea de abuz in serviciu ar fi fost prescrisa.Era vorba de infractiunea de abuz in serviciu in privinta privatizarii frauduloase a Tel Drum, fapta prin care s-ar fi prejudiciat bugetul CJ Teleorman.Este vorba de una dintre acuzatiile pentru care Dragnea a fost cercetat in 2013, iar faptele au fost clasate initial. Procurorul Alexandra Lancranjan a solicitat instantei infirmarea acestei clasari, in cadrul anchetei Tel Drum."In ciuda faptului ca avea cunostinta ca infractiunea privind privatizarea Tel Drum fusese cercetata in cadrul dosarului nr. 337/P/2009, aceasta nu face nicio distinctie si nicio precizare si solicita infirmarea rezolutiei si redeschiderea urmaririi penale inclusiv cu privire la aceasta fapta.Or, acest aspect consideram ca reprezinta o incalcare flagranta, cu stiinta, a normelor de drept material ori procesual incidente, urmarind si acceptand vatamarea drepturilor domnului Liviu Dragnea," se arata in cererea de chemare in judecata.