Liviu Dragnea a fost chemat la DNA pe 3 ianuarie, in dosarul Tel Drum (Surse)

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost sunat si a fost informat ca este asteptat pe 3 ianuarie la sediul DNA, unde procurorii ii vor comunica rezultatele expertizei efectuate in dosarul Tel Drum, au precizat, pentru Mediafax, surse judiciare.Faptele ar fi fost comise in perioada in care Dragnea era presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, iar dosarul a fost deschis ca urmare a sesizarii OLAF (Oficiul european antifrauda).In dosarul "Tel Drum", in 13 noiembrie, procurorii DNA au anuntat, oficial, ca Liviu Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei in privinta acordarii de contracte. Faptele ar fi fost comise in perioada in care era presedinte al Consiliului Judetean Teleorman."Pana in acest moment, nici autoritatea de management (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Fondurilor Europene) nu s-a constituit parte civila cu privire la sumele ce ar fi fost obtinute nelegal din fonduri europene de peste 20 milioane euro), nici Consiliul judetean Teleorman nu s-a constituit parte civila cu privire la prejudiciul ce ar fi fost produs prin infractiunile de abuz in serviciu (peste 31 milioane lei) ", au transmis procurorii.