Liviu Dragnea mai pierde un proces

Dragnea a cerut in august 2018 ca Inspectia Judiciara sa verifice cele trei dosare in care a fost sau este urmarit penal, sustinand ca procurorii au folosit protocolul secret incheiat intre Parchetul General si SRI.El o acuza pe Alexandra Lancranjan ca l-a anchetat pentru abuz in serviciu in dosarul Tel Drum, desi fapta ar fi fost prescrisa. In plus, Lancranjan ar fi furnizat presei documente din dosar.Inspectia Judiciara i-a respins solicitarea, insa Dragnea a atacat rezolutia inspectorilor judiciari la Curtea de Apel Bucuresti, instanta care i-a respins contestatia ca inadmisibila.Liviu Dragnea executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.Fostul lider al PSD a introdus doua cai extraordinare de atac - recurs in casatie si contestatie in anulare -, respinse insa definitiv de Instanta suprema.