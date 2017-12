Liviu Dragnea se plange ca nu are acces la dosarul Tel Drum

Ziare.

com

"Am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Nu pot sa imi vad dosarul. Am cerut dosarul imediat, chiar in ziua in care am fost chemat acolo si mi s-a spus ca da", a relatat Dragnea la Romania TV.El a amintit ca au dat declaratii in dosar Victor Ponta, Dan Sova, Eugen Orlando Teodorovici, Teodor Nitulescu, conchizand: "Resping categoric toate aceste acuzatii din acest dosar, absolut toate, dar probabil ca in viata asta o sa avem si acces la dosar".In dosarul Tel Drum, Liviu Dragnea este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat , de doua infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene si de doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul, fapte comise in perioada in care era presedintele Consiliului Judetean Teleorman.Alaturi de el, in dosar sunt cercetate alte opt persoane din conducerea Tel Drum, asociati ai unor societati comerciale sau functionari."Suspectul Liviu Nicolae Dragnea, presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a initiat un grup infractional organizat care actioneaza si in prezent si din care au facut si fac parte functionari ai institutiilor din administratia publica si persoane din mediul de afaceri.Grupul initiat in anul 2001 are ca principal scop obtinerea, in mod fraudulos, a unor sume importante din contractele finantate din fonduri publice (nationale si europene), prin comiterea unor infractiuni de abuz in serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscala, spalarea banilor si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii", afirma DNA.In cazul liderului PSD procurorii DNA au dispus sechestru asigurator si poprire asiguratorie pana la concurenta sumei de 127.547.366,34 de lei asupra tuturor bunurilor mobile si imobile, actiunilor si partilor sociale detinute de acesta in cadrul persoanelor juridice de drept privat, asupra sumelor de bani din conturile bancare, precum si asupra sumelor de bani datorate acestuia cu orice titlu, de catre terte persoane, inclusiv sumele datorate cu titlu de chirie.Conform procurorilor, prejudiciul creat in dauna bugetului public este de peste 30 de milioane de lei, iar fondurile europene fraudate sunt de 21 de milioane de euro.