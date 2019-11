Marturia lui Gadea in dosarul Belina: Cum a fost promovat in Guvern si ce stie despre Dragnea si Tel Drum

CV-ul lui Gadea

Foto: Facebook/Adrian Gadea

Prima intalnire cu Dragnea

Foto: Facebook/Adrian Gadea

Intrebarile judecatorului

De ce nu a facut nimic la Belina

Ziare.

com

In prima zi de la eliberarea din functia detinuta pana ieri la Guvern, Gadea a stat aproape 5 ore in fata judecatorului Bogdan Alexandru Dari de la Tribunalul Bucuresti, magistratul care trebuie sa solutioneze dosarul Belina.Sevil Shhaideh, fost consilier al Vioricai Dancila, inculpata in acest dosar, a ascultat cu atentie marturia colegului sau de dosar.Este vorba de procesul care trebuie sa stabileasca daca legea a fost incalcata in cazul transferarii insulei Belina si a bratului Pavel din administrarea Ministerului Mediului in cea a CJ Telorman. Ulterior, acestea au fost inchiriate catre firma Tel Drum si ar fi ajuns in folosinta lui Liviu Dragnea, potrivit DNA.Fost consilier judetean la CJ Teleoroman, fost vicepresedinte al CJ Teleorman, fost presedinte al CJ Teleorman, fost deputat PSD de Teleorman, Adrian Gadea este acuzat in acest caz de abuz in serviciu.Acuzatiile au legatura cu modul in care a promovat un proiect de hotarare de consiliu judetean privind transferul insulei Belina si bratului Pavel in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea CJ Teleorman. DNA il mai acuza si ca ar fi initiat pe cai ascunse un proiect de hotarare de guvern, dupa ce mai multe documente au fost trimise neoficial la Ministerul Dezvoltarii, unele nesemnate si in lipsa adoptarii unei hotarari de consiliu judetean.Considerat "urmasul lui Liviu Dragnea" la sefia CJ Teleorman, Gadea a incercat sa se distanteze de fostul lider PSD, cu care spune ca a avut doar o relatie profesionala.Politicianul nu a explicat cu argumente valabile de ce dupa transferul insulei Belina si bratului Pavel la CJ Teleorman, sub pretextul unor investitii in turism, nu a realizat nimic acolo."Pe Liviu Dragnea cum l-ati cunoscut?," a fost una dintre intrebarile puse de magistrat la termenul de azi din proces.A fost momentul in care Gadea a explicat ca inscrierea sa in politica si promovarea i-au adus succesul in cariera."Arat faptul ca pe Liviu Dragnea... Eu m-am inscris in PSD in vremea studentiei, am activat in cadrul organizatiei de tineret Turnu-Magurele. Dupa care in 2006 am devenit presedintele organizatiei de tineret la nivel de judet. Atunci, la adunarea generala pe care am avut-o ne-am cunoscut, in sensul in care a schimbat cateva vorbe cu mine," povesteste emotionat Gadea.In 2008, politicianul a fost ales pe listele PSD, dar in continuare era presedinte al organizatiei de tineret. Relatia cu Dragnea ar fi pastrat aceleasi repere."Bine, veneam la sedinte. Nu era o relatie personala, era profesionala. Ne vedeam la sedintele de lucru. In 2012, am fost ales pe lista de consilieri judeteni. Am fost vicepresedintele CJ Teleorman timp de 6 luni. Era o relatie pur instututionala. Nu ne vizitam, nici nu mergeam la cafele," a sublicitat Gadea relatia cu seful sau."Domnul Dragnea pescuia la Belina? Ati auzit?", a fost o alta intrebare pusa de judecatorul Bogdan Alexandru Dari."Eu, unul, nu am fost niciodata acolo. Nu pescuiesc. Nu am auzit sa vina, doar ce am auzit in presa," a ridicat din umeri Gadea."Exista vreo legatura intre Liviu Dragnea si Tel Drum?," insista magistratul."Nu stiu, nu cunosc, nu am auzit sa existe vreo legatura intre Liviu Dragnea si Tel Drum," raspunde rapid Gadea."Se platea vreo taxa la pescuit, la Belina? Cum se intra acolo? Se platea bilet?," incearca magistratul sa desluseasca itele dosarului."Nu stiu cum patrundea acolo. Eu nu am fost niciodata. Habar n-am cum patrundeau acolo. Din rechizitoriu am aflat ca a fost domnul Ponta acolo," raspunde Gadea.Pe de o parte, Gadea a laudat intreaga zona de langa insula Belina si bratul Pavel."Sunt plaje, vegetatie, paduri. Cei care ajung acolo spun ca (sic!) calitatea nisipului este comparabila cu cea de pe litoralul romanesc. Este nisip fin, cel mai bun din zona. Eu ma duceam acolo cand eram mic, vara, cand era cald," povesteste cu melancolie Gadea.Pe de alta parte, dupa ce CJ Teleorman a preluat aceste terenuri, sub pretextul ca vor demara un proiect turistic, nu a facut nimic pentru atragerea de fonduri europene.Nu ar fi fost gasite proiecte europene, iar Gadea a stat in functie doar 3 ani, 2013-2016, apoi a fost ales deputat."Pana la momentul la care am plecat din CJ Teleorman, anul 2016, discutam cu colegii daca s-a deschis o axa de finantare pentru a putea depune cererea de finantare si a incepe demersurile necesare.Am discutat cu colegii. Pe zona turistica, pana am plecat eu din CJ Teleorman, nu a aparut nicio axa de finantare," a sustinut Gadea in instanta.A ajuns in Ministerul Dezvoltarii ca secretar de stat in ianuarie 2017, dupa ce a fost numit de Sorin Grindeanu, iar prima sa sefa a fost Sevil Shhaideh. A ramas pe aceasta functie pana luni, indiferent daca s-a schimbat ministrul sau premierul, toti fiind de la PSD.Gadea sustine ca tot ce a facut a fost legal si ca mereu a avut in spate studii sau referate semnate de specialisti.Gadea nu stie un detaliu cheie, cum de un proiect de hotarare de guvern a ajuns la Ministerul Dezvoltarii prin mail: "."Politicianul a precizat instantei ca, daca este necesar, este de acord sa faca testul cu detectorul de minciuni.Procesul continua peste doua saptamani, cand sunt programate noi audieri de martori.