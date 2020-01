Paznicii de pe insula Belina nu-si mai recunosc declaratiile de la DNA. Pilotii elicopterului folosit de Dragnea se pregatesc de audieri

Martorii acuza DNA

Ce s-a construit

Povestea heliportului

Judecatorul le-a aratat fotografiile

"Nu am citit ce s-a scris la DNA"

Povestea tirului care a incarcat mobilierul

Timp de trei ore, cei opt au fost audiati ca martori in celebrul dosar Belina, in care sunt judecati fostul vicepremier Sevil Shhaideh, fostul presedinte al CJ Teleorman si fost deputat PSD, Adrian Gadea (in prezent secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii), si Ionela Stoian, fost director in cadrul Ministerului Dezvoltarii.A fost o sedinta de judecata in care niciunul dintre martori, avocati sau procurorul DNA nu a rostit numele fostului lider PSD, Liviu Dragnea, pentru care insula Belina era locul favorit de pescuit.De asemenea, niciunul dintre martori nu a rostit numele invitatilor lui Liviu Dragnea la aceste partide de pescuit: Victor Ponta, Sorin Grindeanu sau Vasile Dancu.La termenul din 25 februarie, instanta a stabilit sa fie audiati doi martori esentiali. Este vorba de doi angajati ai firmei Cobrex Trans, firma care detine elicopterul care a facut mai multe zboruri pe insula Belina.Dupa cum am aratat, la termenul de marti, judecatorul Bogdan Alexandru Dari a audiat opt agenti de paza ai firmei Europrotect Security. Societatea avea un contract cu firma Tel Drum pentru paza mai multor obiective, printre care si pe insula Belina.Intrebarile magistratului au vizat imobilele care au fost edificate pe aceasta insula si cine le-a construit, daca aceste imobile erau din beton sau lemn, daca au fost vazute persoane straine pe insula sau daca existau platforme de ciment - despre care DNA sustine ca au fost folosite ca heliport.Desi in acte firma Tel Drum era cea care inchiriase insula Belina, procurorii DNA concluzionau ca Liviu Dragnea se comporta "cel putin ca un adevarat posesor" al insulei.Dupa ce au demarat ancheta in acest caz, procurorii au fost surprinsi cand au ajuns pe insula sa constate ca aici au fost ridicate mai multe constructii: doua pontoane acoperite, o cladire si un foisor, care se aflau intr-o zona care era partial imprejmuita, si o platforma beton si un pod suspendat.Locul de relaxare a lui LIviu Dragnea si a invitatilor sai."Nu in ultimul rand, aratam ca o parte din deplasarile efectuate de catre numitul Liviu Dragnea pe Insula Belina s-au realizat cu elicopterul, astfel cum rezulta din procesul verbal din data de 20 octombrie 2017, iar in anul 2016, pe insula, s-a realizat un heliport, functional, dar neautorizat de catre organele abilitate", scriau procurorii DNA.Din declaratia de martor a pilotului Constantin Apavaloaie, de la societatea Cobrex Trans SRL, firma detinatoare a elicopterului cu care se realizau zborurile, rezulta ca heliportul a fost realizat dupa ce martorul si-a facut cunoscuta intentia, in fata aghiotantului lui Dragnea, de a nu mai ateriza in zona Belina din cauza terenului accidentat si plin de balarii.Agentii de paza au dat, marti, declaratii evazive, au spus ca nu-si amintesc multe lucruri si au acuzat ca la DNA una au declarat si alta s-a consemnat.In plus, ei au precizat ca isi incepeau serviciul seara la ora 17:00 si terminau la 7:00 dimineata, asa ca nu stiau ce se intampla peste zi pe insula.Unii dintre agenti au admis ca in unele weekenduri li s-a transmis sa nu vina la post, altii au negat acest lucru.," spune Mihaita Bucuresteanu.Judecatorul i-a aratat si fotografii cu ferma, dar martorul a ridicat din umeri: "Am vazut pozele din volumul de urmarire penala, nu recunosc si nu-mi amintesc ca acele cladiri sa fie pe insula. Eu la balta am lucrat foarte putin, am lucrat si in alte locuri de paza."Un agent s-a incapatat sa spuna ca cladirea mare de pe insula, denumita "conac", nu ar fi fost construita pe fundatie de beton, iar magistratul i-a aratat fotografiile.- ()- Astea sunt din lemn?- Pot fi din lemn.- ()- Si asta?- E capitonat.- ()- Si asta?- E izolat.- ()- Asta ce este?- Beton.- ()- Ce utilitate are?- Era acolo cand am venit eu cu paza.- ()- Au venit persoane straine acolo?- Nu.Viorel Florea a lucrat pe insula Belina intre 2013 si 2014. La DNA a declarat ca a dus doi colegi la postul de langa "conac". In instanta, insa, nu si-a mai adus aminte.- ()- La DNA ati declarat ca ati dus cu masina doi colegi la conac. Despre ce este vorba?- Nu-mi aduc aminte, i-am lasat la un alt post de paza. Eu nu pot preciza daca exista sau nu un conac.- ()- La DNA a declarat ca a vazut o cladire cu etaj, imprejmuita cu un gard inalt.- Probabil ca cei care au efectuat interogatoriul au scris altceva decat am declarat eu.- () - Avem inregistrarea audio.- Am fost intrebat la DNA daca am vazut un conac sau piste de betoane. Nu am vazut, eu nu am plecat de la poarta. Ce a scris dansul la DNA () nu am citit. Nu mi-a fost data declaratia sa o citesc:, mi-au zis.Florian Stanica si-a adus aminte ca pe insula erau doua cladiri, una mare si una mai mica, dar sustine ca nu stia ce utilitate au acestea. Intrebat daca a observat ca de pe insula au fost ridicate piese de mobilier, cu un tir, martorul a negat acest lucru. Moment in care au intervenit avocatii si judecatorul.- ()- La DNA a declarat despre tiruri.- Eu nu am declarat asa ceva.- ()- Ati declarar ca ati vazut tirul iesind, iar fotoliile, canapelele si frigiderul disparusera.- Nu am declarat asa ceva.- ()- Tirul a iesit din insula?- Parca imi amintesc, treceau multe.- Imi amintesc ca la un moment dat am vazut ca iesea de pe insula un tir. Nu stiam ce este cu el. Si atunci am observat si lipsa frigiderului care se afla in exteriorul cladirii. In el imi tineam peste noapte apa si mancarea. Nu am declarat nimic despre fotolii si canapele in timpul urmaririi penale.Eu, cand am citit, altceva era scris acolo (). Nu era exact acelasi sens.Procesul continua cu audieri maraton stabilite pentru datele de 18 si 25 februarie.