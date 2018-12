Politia din Teleorman cere Rise Project sa spuna cine le-a dat valiza. Seful Tel Drum a facut plangere penala

Ziare.

com

"Dupa militia datelor personale, ne cauta si politia din Teleorman. Cu aceleasi griji: sursele noastre si arhiva #TeleormanLeaks. Petre Pitis, directorul Tel Drum, a facut plangerea, iar comisarul Valentin Dumitrascu, seful IPJ Teleorman, a trecut la fapte. Sunt prieteni.Ambii au mers la vanatoare cu Liviu Dragnea de nenumarate ori, semnand frecvent registrele gruparii si distrandu-se printre cadavre in efectiv complet cu baronii PSD. Va multumim ca ne urmariti. Continuam", au anuntat, pe Facebook, cei de la Rise Projec t.Jurnalistilor li se cere sa-si dezvaluie sursele si sa spuna daca au predat vreunei autoritati documentele."La aceasta unitate de politie se afla in lucru dosarul penal cu numarul de mai sus, privind sesizarea numitului Petre Pitis, director al S.C. Teldrum S.A. din care rezulta faptul ca un localnic a gasit intr-o zona rurala a judetului Teleorman o valiza continand hard-disk, o tableta, un stick usb si alte documente, avand legatura cu societatea mai sus mentionata, bunuri care au fost predate organiatiei dumneavoastra.Ulterior, in spatiul public, au fost prezentate fotografii, filme, respectiv s-a afirmat ca aceste dispozitive ar apartine S.C. Teldum S.A. Tot in spatiul public, a fost prezentata informatia ca, intr-o convorbire publicata pe siteul 'riseproject', persoane din aceasta organizatie au afirmat vineri, 02.11.2018, ca se afla in posesiza valizei de o saptamana.Avand in vedere cele mai sus mentionate, va rugam sa ne comunicati in cel mai scurt timp posibil:- data la care ati intrat in posesia bunurilor respective, cu descrierea acestora;- identitatea persoanei care v-a predat bunurile;- daca bunurile au fost predate autoritatilor, cu specificarea identitatii autoritatii catre care s-au predat si data la care s-au predat;- alte detalii care au legatura cu cele mai sus mentionate", se arata in document.Documentul este semnat de Comisarul def de politie Dumitrascu Valentin, seful Inspectoratului de Politie Teleorman, si comisarul-sef de politie Copaceanu Geani, seful Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Teleorman.