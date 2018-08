Primul raport de la insolventa Tel Drum: firma are 22 de proiecte contractate, in valoare de 70,8 milioane de euro

Actionarii vor profitul

A scazut cifra de afaceri

Apele Romane au penalizat compania

Creste cash-ul, scad creantele

CNAIR, buna de plata

Compania are in vedere ofertarea pe alte 6 lucrari care totalizeaza 71 milioane lei. Din acest total s-au depus deja oferte pentru 2 lucrari care totalizeaza 19 milioane lei, in timp ce pentru celelalte 4 lucrari ofertele sunt in lucru, cu data de depunere in luna august.Datele apar in raportul de activitate al companiei in perioada 18 mai - 30 iulie 2018, realizat de administratorul judiciar CITR Filiala Ilfov SPRL, dupa ce Tel Drum a intrat in insolventa.Practic, administratorul a realizat o radiografie a societatii. Documentul a fost prezentat de site-ul Supervizor.ro , care a facut si o analiza a societatii. In plus, supervizor.ro a publicat si tabelul preliminar al creantelor in cazul companiei.- Actionarii companiei vor sa primeasca dividendele de pe anul 2017;- Compania este implicata in doua dosare: unul aflat pe rolul instantelor si o ancheta la DNA. In dosarul de la DNA, procurorii sustin ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este cel care a controlat societatea, acuzatii negate de politician;- Administratorul a avizat plata a doua contracte de prestari servicii, privind realizarea unor expertize extrajudicare in dosarele in care este implicata firma. Expertiza din dosarul de la DNA priveste procedura de implementare a proiectului cu fonduri europene achizitie statie mobile de mixturi asfaltice pentru cresterea competitivitatii economice a Tel Drum SA;- Cifra de afaceri realizata de Tel Drum in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2018 a fost de 22 milioane lei, in scadere cu 40 milioane lei (65%) fata de aceeasi perioada a anului 2017;- Apele Romane a amendat societatea pentru modul in care au facut extractia de balast;- Societatea a avut o pierdere in primele 6 luni ale anului de 9.2 milioane lei;- Numerarul disponibil (cash) la 30 iunie este in crestere cu 6 milioane lei fata de disponibilul la 31 ianuarie;- Creantele curente (inclusiv facturi de intocmit) ale Tel Drum scad cu 8 milioane lei, pe fondul contractiei cifrei de afaceri.Potrivit raportului de activitate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Tel Drum a decis pe 26 mai 2018 ca "".In acest moment, actionarii companiei sunt: directorul general al societatii, Petre Pitis (54,006%), Liviu Lucian Dobrescu (43,999%), Marinela Panaitov (0,665%), Florea Neda (0,665%) si Mirela Costache (0,665%).Societatea si-a facut public actionariatul in decembrie 2017, iar anterior firma era controlata prin actiuni la purtator.Potrivit sursei citate, cifra de afaceri realizata de Tel Drum in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2018 a fost de 22 milioane lei, in scadere cu 40 milioane lei (65%) fata de aceeasi perioada a anului 2017."Scaderea se datoreaza in cea mai mare parte impactului negativ rezultat de intrarea in insolventa, precum si neachitarii datoriilor bugetare si implicit imposibilitatii participarii la licitatii publice pentru contracte si lucrari noi", arata raportul.Conform informatiilor puse la dispozitie de catre Tel Drum, numarul lucrarilor facturate in prima jumatate a anului a scazut de la 31 la 19, aceasta reprezentand o scadere a sumelor totale facturate de la 76 milioane lei la 22 milioane lei.Alte probleme pentru companie: s-au inregistrat penalitati facturate de Apele Romane in cuantum de 412 mii lei pentru inchiderea perimetrului unde Tel Drum a exploatat balast. Este vorba de o suprataxa pentru canditatea de 9220.49 mc de balast, care a fost calculata la de 10 ori pretul acestuia.In plus, o creanta de 2,2 milioane lei, pe care Tel Drum o avea la societatea Trust Construct SA Rosiori de Vede, a fost trecuta la cheltuieli dupa ce firma a intrat in faliment si a fost radiata.Tel Drum a generat in prima jumatate a anului 2018 o pierdere operationala inainte de deprecieri, dobanzi si taxe (EBITDA) in cuantum de 6,7 milioane lei, pe fondul contractarii cifrei de afaceri si implicit a imposibilitatii acoperirii costurilor fixe din marja generata.Rezultatul net al societatii (pierderea), dupa primele 6 luni ale anului 2018, este de 9.2 milioane lei.Numerarul disponibil (cash) la 30 iunie este in crestere cu 6 milioane lei fata de disponibilul la 31 ianuarie, in corelatie cu o crestere de 5 milioane lei a furnizorilor de plata, este una din concluziile raportului de activitate.Creantele curente (inclusiv facturi de intocmit) ale Tel Drum scad cu 8 milioane lei, pe fondul contractiei cifrei de afaceri.Administratorul judiciar a prezentat si ce demersuri a facut in instanta pentru recuperarea unor sume de bani, sau pentru continuarea unor procese. Intr-unul dintre procese, firma Tel Drum a castigat, impreuna cu societatea Teloxin Cons, un litigiu cu Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).In acest caz, penalitatile pe care compania de stat trebuie sa le plateasca, 1,4 milioane de lei, sunt aproape cat jumatate din datoria pe care CNAIR trebuie sa o achite: 2,5 milioane de lei."La termenul de judecata din data de 24 iulie 2018, instanta de judecata a admis actiunea astfel cum a fost modificata la data de 29 mai 2017 de reclamanta SC Tel Drum SA fiind obligata parata sa plateasca reclamantei SC Tel Drum SA, calculate conform contractului subsecvent de lucrari nr. 47/13.05.2015 pana la data introducerii actiunii 28 noimebrie 2016 si penalitati de intarziere de 0,2%/zi raportate la debitul principal, in continuare pana la achitarea debitului", se arata in raportul citat.Decizia in acest caz a fost data de Tribunalul Bucuresti si nu este definitiva.