Rise Project: Dragnea, cu banii in retragere. Ce miscari a facut fiul sau inainte ca Tel Drum sa ceara insolventa

Ziare.

com

Dragnea Junior a cumparat mai multe proprietati de la corporatia teleormaneana. Transferul imobiliar se regaseste in dosarul de insolventa, pe lista cu proprietatile instrainate in ultimele sase luni si sumele incasate - depusa de avocatii Tel Drum.Sunt patru proprietati care alcatuiesc impreuna un domeniu total de 3,9 ha, la intrarea in Turnu Magurele., cu piscina si acareturile aferente. Celelalte trei sunt terenurile care o inconjoara, luate si ele la pachet.Tel Drum le-a vandut pe toate lui Dragnea Junior cu aproape 106.000 euro (493.601,36 lei).a corporatiei sa fie inregistrata la Tribunalul Teleorman. Contractul poate fi anulat la cererea lichidatorului, daca acesta considera ca vanzarea s-a facut in dauna creditorilor.Citeste mai multe detalii despre cum circula banii in familia sefului PSD pe Rise Project