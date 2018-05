Seful CJ Teleorman anunta mari lucrari de infrastructura. In judet, Tel Drum e abonata la repararea drumurilor

Licitatie publica pentru doua drumuri nationale

Danut Cristescu a explicat, potrivit procesului-vebal al sedintei , ca a cerut ministrului Transporturilor, Lucian Sova, ca drumul care leaga Bucuresti de Alexandria sa fie trecut ca drum expres in Master Planul General de Transport al Romaniei. Asta deoarece prin Programul Operational Infrastructura Mare, Alexandria - Craiova va intra in reabilitare si modernizare ca drum expres.Potrivit presedintelui CJ Teleorman, ambele drumuri expres, Bucuresti-Alexandria si Alexandria -Craiova, se vor face pe amplasamente diferite, deoarece drumul expres nu trebuie sa tranziteze localitatile.Discutiile au vizat si drumurile care leaga Alexandria de Zimnicea (DN 51) si Alexandria de Turnu Magurele (DN 52).In cazul lucrarilor la DN 51, acestea sunt in procedura de licitatie publica, iar pentru DN 51 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici urmand demararea procedurii de licitatie publica deschisa, potrivit presedintelui CJ Teleorman.Saptamana aceasta, vicepremierul Viorel Stefan a anuntat ca autostrada Bucuresti-Lugoj se afla pe lista proiectelor strategice. Aceasta va strabate judetele conduse de unii dintre cei mai importanti lideri PSD, inclusiv Teleormanul."Autostrada Sudului (Bucuresti - Alexandria - Craiova - Calafat - Turnu Severin - Lugoj), in lungime totala de 550 de kilometri, va fi de maxim interes pentru investitorii si transportatorii din sudul tarii", a declarat Viorel Stefan.Autostrada va strabate judetele Giurgiu (fieful lui Niculae Badalau), Olt (fieful vicepremierului Paul Stanescu), Dolj (fieful ministrului Muncii Lia Olguta Vasilescu) si Mehedinti (fieful lui Aladin Georgescu).Firma Tel Drum este societatea care aproape a monopolizat lucrarile de infrastructura in judet. De la momentul privatizarii, Tel Drum a participat la procedurile de achizitie publica derulate de CJ Teleorman si a castigat majoritatea licitatiilor in domeniul reabilitarii si constructiei de drumuri. Tel Drum a beneficiat in total de 152 de contracte in Teleorman, cu o valoare de circa 368.000.000 de euro.Spre exemplu, in perioada 2009-2011, din datele furnizate pe e-licitatie.ro, Tel Drum a castigat mai mult de 90% dintre contractele care au avut ca obiect infrastructura rutiera si ca autoritate contractanta judetul Teleorman, prin CJ Teleorman, potrivit unei anchete DNA.Procurorii DNA acuza ca in spatele societatii ar fi liderul PSD, Liviu Dragnea. Politicianul a negat vehement aceste acuzati.Consiliul Judetean Teleorman a atribuit luna trecuta firmei Tel Drum, care este asociata in acest caz cu alte doua firme, un contract pentru lucrari de intretinere curenta si periodica pentru drumurile judetene, valabil pentru urmatorii patru ani. Este vorba de un acord-cadru de circa 40 de milioane de lei, iar banii vor fi platiti agentilor economici selectati in contracte subsecvente ce vor fi incheiate pe viitor. Potrivit procesului-verbal al sedintei , Danut Cristescu a anuntat si alte lucrari la drumurile judetene din Teleorman.Danut Cristescu a facut precizarile la intrebarile unui consilier judetean PNL.Cu privire la autostrada, am solicitat ministrului Transporturilor includerea drumului Bucuresti - Alexandria in master-plan si sa fie trecut ca drum expres. Prin Programul Operational Infrastructura Mare, Alexandria - Craiova va intra in reabilitare si modernizare ca drum expres, in aceste conditii am solicitat ca si Alexandria-Bucuresti sa fie tot drum expres.La discutiile pe care le-am avut cu dl ministru l-am rugat sa tina cont si de DN 51 si DN 52 pentru a avea o legatura buna cu municipiul Turnu Magurele si orasul Zimnicea, cu porturile din cele doua localitati. Am discutat despre cele 2 porturi pentru ca autoritatile locale nu au suficiente resurse pentru a investi acolo.Totodata asteptam ca si Consiliul Judetean Giurgiu, si am vorbit cu dl presedinte Mina in acest sens, sa finalizeze DJ 504 care face legatura cu portul Giurgiu si va tranzita Alexandria si judetul nostru, pentru ca este cel mai scurt drum catre Pitesti si autostrada, creand astfel un debuseu puternic pentru Alexandria.Am avut o discutie si cu reprezentantul Bancii Mondiale in Romania despre drumul expres Alexandria - Bucuresti si sper ca toate aceste proiecte sa se realizeze. Cel mai avansat proiect este DN 52, care este in procedura de licitatie publica si va intra in proces de modernizare. Inteleg ca in toamna acestui an sau in primavara anului viitor vor demara lucrarile.Pentru DN 51 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici urmand demararea procedurii de licitatie publica deschisa. Vom avea, astfel, modernizate cele doua drumuri care fac legatura cu porturile din Teleorman.O lamurire: drumul expres se face pe actualul drum?Nu, drumurile expres se fac pe amplasamente diferite. Proiectul Alexandria - Craiova a fost aprobat de Comisia Europeana si s-a stabilit sa fie separat. Drumul expres nu trebuie sa tranziteze localitatile.In timp ce la Teleorman se anunta aceste planuri, Ministrul Transporturilor rateaza, din nou, un obiectivul asumat public, si anume faptul ca loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda nu vor fi inaugurate in luna mai.