Tel Drum a castigat procesul cu comuna in care a copilarit Dragnea. Primaria trebuie sa-i dea 200.000 de euro

Nascut in Gratia, crescut in Saelele

Tel Drum a cerut judecatorilor sa emita o ordonanta care sa oblige Primaria Saelele la plata unor datorii restante. In 2012, primaria din Saelele a incheiat un contract cu firma Tel Drum de aproape 4 milioane de lei pentru construirea unei retele de canalizare si a unei statii de epurare a apelor uzate.Liviu Dragnea, presedintele PSD, a fost asociat frecvent cu Tel Drum, inclusiv de catre DNA, liderul social-democrat negand de fiecare data orice legatura cu compania, s-a nascut in comuna Gratia din Teleorman si a copilarit in comuna Saelele din acelasi judet.Minuta Tribunalului Teleorman pe portalul instantelor : "Admite cererea. Ordona debitoarei Primaria comunei Saelele sa plateasca creditoarei SC Tel Drum SA suma de 941.376,68 lei, debit, cu penalitati de intaziere de 0,15% pe zi, de la data scadentei, in termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei hotarari. Obliga debitoarea la plata sumei de 200 lei chletuieli de judecata catre creditoare. Cu drept de cerere in anulare in termen de 10 zile de la comunicare."